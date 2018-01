Egyre nő az áldozatok száma - Egy rendőrt is megöltek a tüntetők Iránban

Meghalt egy rendőr is az Iránon csütörtök óta végigsöprő tüntetések egyikén - jelentette a Tasznim iráni hírügynökség hétfőn este, első ízben adva hírt arról, hogy a biztonsági erők soraiból is életét vesztette valaki az országossá fajult politikai zavargásokban.



A rendőr halálával országosan legalább 15-re emelkedett az áldozatok száma.



A hírügynökségi jelentés szerint a rendőrt egy vadászpuskával felfegyverkezett tüntető ölte meg az ország középső részén található Nadzsafábád városában. Rajta kívül egy másik rendőrt is megtámadtak és felgyújtottak Nadzsafábád közelében. Az incidensben további három ember is megsebesült.



Korábban, még a vasárnapi tiltakozásokról beszámolva az iráni állami televízió azt közölte, hogy "az elmúlt éjszaka számos városban lezajlott megmozdulásokon sajnálatosan mintegy tíz ember vesztette életét". A televízió felvételeket mutatott be több mint 50 városban okozott károkról - feldúlt bankfiókokról, betört kirakatokról, felborogatott autókról és egy feltehetően felgyújtott tűzoltóautóról -, de részleteket nem közölt a halálesetekről.



"Néhány tüntető megpróbálta elfoglalni a helyi rendőrségeket és katonai bázisokat, de a biztonsági erők ellenállást tanúsítottak" - hangzott el a híradásban, a helyszínek megnevezése nélkül.



Hétfőn azonban tovább emelkedett a nyilvánosságra került áldozatok száma, miután a nyugati Hamadán tartomány helyettes kormányzója, Szaíd Sahroki az ISNA hírügynökségnek azt mondta, hogy Tujszerkan városában előző nap három tüntető halt meg az összecsapásokban.



Egy helyi hírügynökség korábban arról adott hírt, hogy a délnyugat-iráni Izéh városában vasárnap két embert agyonlőttek egy újabb tüntetésen, többen súlyosan megsebesültek.



Az ILNA iráni hírügynökség hétfőn Hedajatolláh Hademi helyi képviselőt idézte, aki közölte: "nem tudom, hogy tegnap a tüntetők lövöldöztek-e, vagy a rendőrség. Az ügyben folyik a nyomozás" - mondta a képviselő.



A Teherántól több mint 300 kilométerre délnyugatra lévő, Loresztan tartományi Dorudban egy tüntetés közben történt balesetben halt meg két ember.



Jelentések szerint a rendőrség tucatnyi városban nyitott tüzet a tiltakozókra, vélhetően további haláleseteket okozva. A hivatalos és a közösségi média közléseiből országosan több száz letartóztatásra lehet következtetni



A közösségi médiában közzétett üzenetekben újabb tüntetésekre hívták az irániakat Teheránban és ötven másik városban. Iránban a megmozdulások csütörtök óta tartanak, az emberek kezdetben csak az áremelkedések miatt mentek az utcára, de később politikai követeléseket is hangoztattak. A tüntetések hétfőre virradó éjjel is folytatódtak, annak ellenére, hogy Haszan Róháni államfő nyugalomra szólított fel. Kijelentette, hogy az irániaknak jogukban áll bírálni a hatóságokat, de figyelmeztetett, hogy a zavargókra lecsapnak.



"A kormány nem lesz türelmes azokkal szemben, akik kárt tesznek a közvagyonban, megsértik a közrendet és zavargást szítanak a társadalomban" - jelentette ki Róháni az állami televízióban sugárzott beszédében.



A 2009. évi zavargások óta legnagyobb tüntetések résztvevői - akiknek száma Irán-szerte múlt csütörtök óta több tízezerre rúg - eleinte a magas árak ellen tüntettek, majd az iszlám köztársaság kormánya és az országot az 1979. évi iszlám forradalom óta irányító vallási elit ellen. Többen Ali Hamenei legfőbb vallási és politikai vezető lemondását követelték.