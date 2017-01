Egymillióan kérik Obamától Snowden felmentését

Több mint egymillióan írták alá azt a petíciót, amely azt kéri Barack Obama amerikai elnöktől, hogy jövő heti távozása előtt mentesítse a felelősségre vonás alól Edward Snowdent - közölte pénteken Londonban az Amnesty International.



A világ legnagyobb emberi jogi szervezete szerint a Pardon Snowden nevű kampány során 1 101 252 aláírás gyűlt össze. A kampány szervezésében az Amnesty International mellett más nagy jogvédő csoportok is részt vettek, köztük az American Civil Liberties Union (ACLU) és a Human Rights Watch.



Salil Shetty, az Amnesty International főtitkára pénteken közölte, hogy az aláírásokat tartalmazó íveket már eljuttatták a Fehér Házba.



Az Oroszországban élő Snowden, az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) egykori alkalmazottja az elmúlt években információk hatalmas tömegét szivárogtatta ki főleg a brit és az amerikai sajtónak, mindenekelőtt az Egyesült Államok és Nagy-Britannia hírszerző szolgálatainak titkos adatgyűjtési módszereiről. Nagy-Britanniában elsősorban a The Guardian című baloldali napilap dolgozta fel és közölte a Snowden által feltárt adatokat.



Salil Shetty szerint Edward Snowden "nem áruló, hanem hős", és "súlyos igazságtalanság", hogy évekkel a megfigyelés és a magánélethez fűződő jog ügyében általa elindított fontos globális vita kezdete után is jelenlegi bizonytalan helyzetében tengődik.



Az Amnesty International főtitkára szerint Snowden a száműzetésben leélt életnél jobb sorsot érdemel - áll a szervezet pénteki londoni közleményében.



A petíció aláírásait tartalmazó ívekhez a kampányszervezők levelet is mellékeltek, amelyet Salil Shetty, valamint Anthony Romero, az ACLU igazgatója, és Kenneth Roth, a Human Rights Watch vezetője írt alá.



Az Amnesty International által ismertetett levél szerint a három szervezet bízik abban, hogy Edward Snowden az emberi jogok védelmezésének hőseként vonul majd be a történelembe. Ha Barack Obama mentesítené őt a felelősségre vonás alól, az bátor kiállás lenne a hatalommal visszaélő kormányok elszámoltatásához fűződő állampolgári jog mellett - fogalmaznak a tisztségéből jövő pénteken távozó amerikai elnökhöz címzett levél aláírói.



Brit titkosszolgálati vezetők azonban az elmúlt hónapokban többször is annak a véleményüknek adtak hangot, hogy Snowden súlyos károkat okozott a birtokába jutott adatok nyilvánosságra hozásával.



Mark Rowley, a Scotland Yard terrorelhárításért felelős főparancsnok-helyettese nemrégiben egy BBC-műsorban például kijelentette: Snowden kiszivárogtatásai kikezdték a terrorelhárító szervezetek életvédelmi képességét, mivel a terroristák és a bűnszervezetek most könnyebben megtalálják a réseket e szolgálatok működési rendszerein.