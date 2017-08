Egymásnak adták a volánt a részeg sofőrök: háromszor állították meg őket a rendőrök

Az öt férfi egy losonci szórakozóhelyen iszogatott, majd 15 óra körül autóba ültek. „Öten voltunk, és mind fogyasztottunk alkoholt. Én a legkevesebbet, csak három sört ittam“ – idézi az egyik sofőrt a Parameter.sk Egy kilométer után a rendőrök megállították az autót: a sofőr, Attila szervezetében 0,86 ezrelék alkoholt állapítottak meg, amiért 2019-ig bevonták a jogosítványát. Petra Kováčiková rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint Attila jogosítványát már negyedszer vonták be.A férfiak folytatták útjukat, ám egy másik sofőrrel – a bökkenő azonban az volt, hogy ő is fogyasztott alkoholt. „A többiek piszkáltak, hogy próbáljam meg. Végül engedtem nekik: beültem a volán mögé, de alig tettünk meg 20 métert, megint megállítottak a rendőrök“ – mesélte Róbert, akinek szervezetében 1 ezrelék alkoholt állapítottak meg. Róbert jogosítványát azonban nem tudták elvenni, mivel nem is volt nála. Sőt, a rendőröknek hamis nevet és életkort diktált be.A járőrök egy órával később újfent megállították ugyanazt az autót, mivel sofőrje nem állt meg a stoptáblánál. A szóvivő elmondása szerint a sofőr szervezetében megközelítőleg 2 ezrelék alkoholt állapítottak meg. Így a harmadik sofőr is elveszítette jogosítványát, valamint mehetett társai után a rendőrőrsre.