Egyiptomban három hónappal meghosszabbítják a rendkívüli állapotot

Egyiptomban három hónappal meghosszabbítják a szombaton lejáró rendkívüli állapotot - jelentették be a korai órákban a hivatalos állami közlönyben.



Az észak-afrikai arab országban 2017 áprilisa óta van érvényben a rendelkezés, amit két templomi merénylet miatt hoztak. A támadásokban 46-an haltak meg a nem végleges összesítés szerint. Azóta kiterjesztették a hatályát júliusban, októberben és idén januárban is. Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfő a rendelkezésben meghosszabbította a kijárási tilalmat is.



A közlönyben szereplő indoklás szerint a rendkívüli állapot lehetővé teszi, hogy meghozzák a terrorizmus elleni küzdelemben szükséges intézkedéseket az ország minden részében.



Egyiptomban iszlamista felkelés folyik két helyszínen: a Sínai-félszigeten és a Líbiával határos vidéken. Ezek több száz halálos áldozatot követeltek az elmúlt években.