Egyetlen fiola immunglobulin sincs Románában az immunbetegek kezelésére

Románia mind az Európai Unió, mind a NATO segélykérő mechanizmusát igénybe vette, hogy megoldást találjon az immunbetegségekben szenvedő betegek életét veszélyeztető, krónikussá vált ellenanyaghiányra - közölte hétfőn Sorina Pintea egészségügyi miniszter.



Romániában mintegy 500 autoimmun betegségben, illetve veleszületett immunhiányban szenvedő páciensnek van szüksége immunglobulin-pótlásra. Már februárban sem volt elég ellenanyag az országban, de márciusban egyetlen fiola sem áll rendelkezésre a kezelésükhöz szükséges mintegy ötezer 2,5 milligrammos adagból, és áprilisra is csak halvány ígéretek vannak - ecsetelte a helyzetet a tárcavezető.



Romániában nem gyártanak immunglobulint, a válság pedig azt követően alakult ki, hogy a forgalmazók egyre kevesebbet importáltak a készítményből. A válság okai tekintetében a jelenlegi szociáldemokrata és a korábbi szakértői kormány egészségügyi miniszterei egymásra mutogatnak.



Vlad Voiculescu, az országot 2016-ban vezető szakértői kormány volt egészségügyi minisztere szerint a hiányt az idézte elő, hogy a minisztérium vezetését tavaly átvevő Florian Bodog eltörölte azt a 2016-os kormányhatározatot, amely egyebek mellett az immunglobulint is felvette a szabályozott árú, nélkülözhetetlen gyógyszerek listájára.



Voiculescu szerint a szakértői kormány éppen azért emelte meg az immunglobulin árát, mert a forgalmazóknak nem éri meg a viszonylag kis mennyiségű készítményt importálni, ha azt olcsón kell eladniuk.



Bodog ezzel szemben azt állította: a válságot elődjétől örökölte, akit szerinte csak a gyógyszerforgalmazók nyeresége érdekelte. A tárcavezetőt azonban - vélhetően éppen az immunglobulin-válság miatt - a szociáldemokraták már nem tartották meg posztján az idén januárban hivatalba lépett Dancila-kabinetben.



A készítmény hiánya tavaly már halálos áldozatot is követelt. A helyzeten az sem javított, hogy a román kormány két évre felfüggesztette az immunglobulin többletforgalmazása utáni adót, miután az autoimmun betegségben szenvedő betegek több tucatnyi családtagja a kormány előtt tüntetve próbálták felhívni a figyelmet az életeket veszélyeztető problémára.