Egyenruhát kapnak a szerb általános iskolások - Itthon is kellene? Szavazzon!

Az új tanév a szerbiai általános iskolások számára jelentős változásokat hoz, Mladen Sarcevic oktatási miniszter bejelentése szerint ugyanis minden általános iskolában kötelező lesz az egyenruha használata.A szerbiai iskolások eddig nem hordtak sem köpenyt, sem egyenruhát, ám az oktatási minisztérium úgy döntött, annak érdekében, hogy a diákok közötti társadalmi különbségek ne legyenek láthatóak, a 2017/2018-as tanévtől kezdve egyenruhák viselését javasolja. Eddig az iskolák fele mondott igent, ám a tárcavezető bejelentette: a többi intézményben is kötelezővé teszik az uniformist.Mladen Sarcevic kiemelte: nem az évtizedekkel ezelőttről ismert, kék köpenyt kell hordaniuk a diákoknak, minden iskola egyénivé teheti az egyenruhát saját logójával. A ruhákat a textilipari középiskolákban varrják majd meg ingyen.Egyelőre nem lehet tudni, hogy milyen egyenruháról van szó, vagy hogy köpenyt vagy egységes pólót kell-e majd viselniük a diákoknak. A szerb közvéleményt azonban nem is az egyenruha kinézete bolygatta fel, hanem az, hogy azt sem lehet tudni, ezekért a kötelezően viselendő ruhadarabokért a szülőknek vagy az iskoláknak kell-e fizetniük, vagy esetleg a szakminisztérium ingyenesen bocsátja-e használatra őket.Az általános iskolásoknak emellett ősztől több testnevelésórájuk lesz, valamint a számítástechnikai ismereteket is kötelező tárggyá nyilvánították.

Hordjanak egyenruhát a diákok a magyar általános iskolákban? Igen Nem Szavazok!



Szavazás állása Igen Nem Hordjanak egyenruhát a diákok a magyar általános iskolákban? Igen Nem 204 szavazat