Egy szíriai ellenzéki csoport lelőtt egy orosz csatarepülőt

A gép lelövését és a pilóta halálát később az orosz védelmi minisztérium is megerősítette. A gép lelövéséről először egy helyi felkelőparancsnok közlése alapján több hírügynökség és a londoni székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) számolt be. Az orosz gépet a közlés szerint rakétával lőtték le Maarrat-en-Numán város közelében. A pilóta katapultált, és földet ért, de onnan öt kilométerre az első hírek szerint a lázadók foglyul ejtették, későbbi közlések szerint azonban életét vesztette. Az OSDH csak annyit közölt, hogy az orosz pilóta meghalt, de egyéb részletekről nem számolt be. Egy ellenzéki fegyveres azt mondta az AP hírügynökségnek, hogy a pilótát agyonlőtték, amikor pisztolyából tüzet nyitott a felkelőkre, akik megpróbálták elfogni.



Az orosz védelmi minisztérium a TASZSZ jelentése szerint megerősítette a gép lelövését és a pilóta halálát. Eszerint az incidens a Dzsebhat as-Sám (a korábbi an-Nuszra Front) ellenőrzése alatt álló területen történt, ahol a pilóta földet érés után "a terroristákkal vívott harcban életét vesztette". Egy, a közösségi hálózatokon keringő videofelvételen egy véres arcú halott ember látható, akit szakállas férfiak vesznek körül. Egyikük azt kiáltja: "Ő orosz". A videofelvétel hitelességét független forrásból nem erősítették meg. Az elmúlt hetekben az orosz légierő által támogatott szíriai kormányerők fokozták támadásaikat a szíriai ellenzékkel szemben Idlíb tartományban.