Egy szekrénybe zárta újszülött kisfiát, és hagyta meghalni

Fél évvel a csecsemő halála után meggyanúsították az édesanyját, aki tavaly novemberben szekrénybe zárta újszülött kisfiát - írja a parameter.sk A helyieknek gyanús volt, hogy egyik napról a másikra terhes has nélkül látták a fiatal nőt - ekkor értesítették a rendőrséget.Mint kiderült, a nő nem gondoskodott a csecsemőről, egy szekrénybe zárva hagyta őt meghalni. A rendőrség fél év elteltével is intenzíven nyomoz az esettel kapcsolatban. A helyiek elmondása szerint a csecsemő élve született, a rendőrség azonban egyelőre nem erősítette meg az értesülést, viszont halálokozással gyanúsították meg a fiatal nőt.Az édesanyától elvették további négy gyermekét is, akiket állami gondozásba helyeztek.