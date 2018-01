Egy segélyszervezet irodáját támadták meg fegyveresek Afganisztánban

Fegyveresek megtámadták szerdán a Save the Children nemzetközi segélyszervezet irodáját Afganisztán keleti részén, 11 ember megsebesült - közölték helyi tisztviselők.



Az afgán biztonsági erők felvették a harcot a támadókkal, az összecsapás még tart a pakisztáni határ közelében található Nangarhar tartomány székhelyén, Dzsalalábádban.



Attaullah Hugjani tartományi szóvivő elmondta, előbb egy öngyilkos merénylő működésbe hozta a testére erősített pokolgépet a szervezet irodájának épülete előtt. A robbanásban számos közelben parkoló jármű lángba borult. Ezután fegyveresek törtek rá az irodára. Eddig 11 ember sebesült meg és került kórházba.



Magukat megnevezni nem kívánó források szerint mintegy százan dolgoznak az irodában. A környéken számos ilyen szervezetnek van hivatala, de kormányhivatalok is találhatók ott. Elképzelhető, hogy nem is a Save the Children volt az igazi célpont.



Szemtanúk elmondták, hogy a környéken még mindig fegyverropogás hallatszik.



A Save the Children egyike a legnagyobb segélyszervezeteknek Afganisztánban. A nem kormányzati szervezet számos afgán tartományban tevékenykedik évtizedek óta, főképpen az egészségügy és az oktatást területén nyújt támogatást gyerekeknek és anyáknak.