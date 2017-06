Egy orosz harci repülő veszélyesen megközelített egy amerikai felderítő gépet

Amerikai sajtóinformációk szerint egy orosz harci repülőgép a Balti-tenger felett csaknem háromméteres távolságban megközelítette az amerikai légierő felderítést végző egyik repülőgépét.



A hírt elsőként a Fox televízió jelentette kedden, meg nem nevezett amerikai tisztségviselőkre hivatkozva. Később Danny Hernandez, az amerikai hadsereg európai parancsnokságának szóvivője is megerősítette, hozzátéve, hogy az incidens még hétfőn történt.



A sajtóinformációk szerint a Szu-27-es típusú harci repülő levegő-levegő rakétákat szállított, és "gyorsan" közelítette meg az amerikai RC-135-ös felderítő gépet, amely a Kalinyingrádhoz közeli térségben repült. Az orosz manővert az amerikai fél "provokatívnak" minősítette.



Hernandez azt mondta, hogy az amerikai gép rutinküldetésen volt, és semmilyen szempontból nem provokálta az orosz felet.



A Ria Novosztyi orosz hírügynökség a moszkvai védelmi tárcára hivatkozva közölte: a Szu-27-est a Balti-tenger nemzetközi vizei felett repülő légi célpont elfogására indították, ez utóbbit később az amerikai felderítőgépként azonosították. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az amerikai repülőgép kísérletet tett a Szu-27-es veszélyes megközelítésére azzal, hogy provokatív célú fordulási manőverbe kezdett. A közlemény szerint az orosz pilóta reagált a manőverre, továbbkísérve az amerikai felderítőgépet, amíg az meg nem változtatta útirányát, és el nem távolodott az Oroszországhoz tartozó Kalinyingrádi Területtől. A tárca azt is közölte, hogy az incidenst követően tíz perccel egy másik RC-135-öst is elfogtak és kikísértek a szóban forgó légtérből.



Június eleje óta a Balti-tenger feletti térségben több mint 35 alkalommal fordult elő hasonló eset. A mostanit azonban a korábbiakkal szemben az Egyesült Államok jelentősnek ítéli. A Fox által idézett névtelen tisztségviselő szerint ugyanis az oroszok manőverezése "nem volt biztonságos".



Az incidensre azt követően került sor, hogy az orosz védelmi minisztérium bejelentette: célpontnak tekinti a Szíriában az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen harcoló, amerikaiak vezette koalíciós erők valamennyi repülőgépét az Eufrátesz folyótól nyugatra eső területeken. Egy amerikai vadászgép ugyanis még vasárnap - önvédelemre hivatkozva - lelőtte az orosz támogatást élvező szír kormányzat egyik harci gépét.