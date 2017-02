Egy nappal később, csütörtökön kezdődnek az asztanai tárgyalások, "technikai okok miatt"

A genfi tárgyalásokat előkészítendő a felek először januárban ültek tárgyalóasztalhoz a kazah fővárosban a damaszkuszi rendszert támogató Oroszország és Irán, valamint az ellenzék szövetségese, Törökország szervezésében.



Az ENSZ égisze alatt rendezendő genfi tárgyalásokat először február 8-ára tervezték, majd 20-ára halasztották, hogy a szíriai ellenzéknek legyen ideje felkészülni. Legutóbb azt jelentette be Staffan de Mistura ENSZ-különmegbízott, hogy 23-án kezdődnek a tárgyalások Genfben, hogy az asztanai tárgyalásokat ne kövessék olyan gyorsan.



Bár kazah tisztségviselők azt közölték: meghívták mind a szíriai kormány, mind a lázadók képviselőit, több olyan ellenzéki csoport, amely részt vett a januári asztanai fordulón, azt mondta az AFP hírügynökségnek, hogy erre nem hívták meg. A dpa hírügynökség viszont úgy számolt be a fejleményekről hétfőn, hogy egyes ellenzéki csoportok részvétele azért kétséges, mert Oroszország még mindig nem tartja be tisztességesen a tűzszünetet.



A Szíria sorsát de facto kézbe vevő Oroszország, Törökország és Irán december 30-án tűzszünetet léptetett életbe a szíriai hadsereg és a lázadócsoportok között.