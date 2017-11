Egy mexikói színész is szexuális zaklatással vádolta meg Kevin Spaceyt

Egy mexikói színész is szexuális zaklatással vádolta meg Kevin Spacey Oscar-díjas amerikai színészt, miután egy másik színésztársa, az amerikai Anthony Rapp hasonló esetről panaszkodott egy interjúban, és Spacey nyilvánosan bocsánatot kért Rapptől.Roberto Cavazos, aki Nagy-Britanniában tanult, és mozifilmeken, tévéfilmeken, valamint színházi előadásokban is látható, a saját Facebook-oldalán közölte hétfőn, hogy többször találkozott Spaceyvel, és ezek a találkozások kellemetlenek voltak a számára, közel volt a helyzet ahhoz, hogy azt zaklatásnak lehessen nevezni. "Ha nő volnék, nem haboznék zaklatásnak nevezni ezeket" - írta Cavazos. Szóban forgó találkozásaik idejét nem írta meg, csak azt, hogy akkor ismerte meg Spaceyt, amikor 2004 és 2015 között a londoni Old Vic-színház művészeti igazgatója volt. Önéletrajza szerint Cavazos 2008-ban, 2010-ben és 2011-ben dolgozott ebben a színházban.

Sokan vagyunk, akik el tudnak mondani egy történetet Kevin Spaceyről"

- írta a 35 éves színész, hozzátéve:

elég volt 30 év alatti férfinak lenni ahhoz, hogy Spacey úgy érezze: hozzányúlhat".

Mint magyarázta, ezt onnan tudja, hogy sokan beszéltek neki hasonló élményekről, és szerinte a következő napokban többen lesznek olyanok, akik felfedik hasonló találkozásaikat Kevin Spaceyvel.Cavazos Facebook-bejegyzése után a Twitter-fiókjában írta meg, hogy többet nem akar mondani erről a témáról, mert mindent leírt, amit akart.Kevin Spacey a hétvégén először beszélt homoszexualitásáról, miután egy kollégája azt állította, hogy még gyermekkorában Spacey szexuálisan zaklatta őt egy házibulin. Spacey azt mondta, nem emlékszik, de bocsánatot kért.