Egy mexikói drogbáró fia ellen emeltek vádat az Egyesült államokban

Lopez Serrano a hétfői meghallgatáson ártatlannak mondta magát.A drogcsempészéssel és -kereskedelemmel vádolt mexikói férfi előzetes letartóztatásban van, ügyvédje, Michel Littman azonban az AFP francia hírügynökségnek úgy nyilatkozott, nincs tudomása arról, hogy védencét hol őrzik, mert állandóan más helyre szállítják. A következő bírósági meghallgatás időpontját november 2-ra tűzték ki.Guzmán jelenleg amerikai börtönben van - a Netflix filmgyártó amerikai cég éppen tévésorozatot forgat az életéről -, és az idén májusban Mexikóban letartóztatták Damaso Lopez Nunezt is.A bűnszövetkezetnek nevet adó Sinaloa egyébként Mexikó egyik nyugati szövetségi állama, s a Kaliforniai-öböl partján fekszik.A Lopez Serrano elleni vádemelés után a washingtoni igazságügyi minisztérium hétfőn este közleményt adott ki, amelyben a többi között leszögezte, hogy öt esztendeig tartó nyomozás után került sor a letartóztatásra.

Amikor minden korábbinál több amerikai hal meg kábítószer-túladagolásban, az igazságügyi minisztérium számára elsődleges feladat a családjainkat mérgező veszélyes drogokért felelős mexikói kartellek elleni küzdelem

- szögezte le a közleményben Jeff Sessions igazságügyi miniszter.Hétfőn sugárzott riportjábanA műsor hivatkozott a Virginia Egyetem nemrégiben nyilvánosságra hozott legújabb tanulmányára, amelyből kiderül, hogy. A tanulmány szerint 2008 és 2014 között 24 százalékkal többen haltak meg ópiumszármazékok és 22 százalékkal többen heroin túladagolása miatt, mint azt korábban jelentették. Elsősorban Pennsylvaniában, Indianában, New Jerseyben Louisianában és Alabamában tragikus a helyzet.Az amerikai elnök március végén létre is hozott egy úgynevezett elnöki opiátbizottságot, amelynek vezetője Chris Christie, New Jersey állam kormányzója. A bizottság a minap arra sürgette Donald Trump elnököt, hogy hirdessen ki "országos szükségállapotot" a kábítószer és az opiáttartalmú szerek elleni harc jegyében.2015-ben csaknem 35 ezer amerikai halt meg heroin- és opiáttartalmú szerek (köztük fájdalomcsillapítók) miatti túladagolásban.