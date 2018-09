Egy medve súlyosan megsebesített egy mezőn dolgozó férfit Székelyföldön

Súlyosan megsebesített egy mezőn dolgozó 53 éves férfit egy medve a székelyföldi Csíkszentkirály határában - közölte a Maszol.ro portál a Hargita megyei önkormányzat közleményére hivatkozva.



A férfi a falu határától mintegy 800 méterre készítette elő a szénát bálázásra, amikor a támadás történt. Borboly Csaba, a megyei önkormányzat elnöke videofelvételt tett közzé a közösségi oldalán, melyen az egész felsőtestén, karjain és az arcán is bekötözött áldozat a kórházi ágyon nyilatkozva elmondta: azt hallotta, hogy ugatnak a kutyák, hozzájuk közelített, amikor a bokrok közül egy anyamedve támadt rá.



A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott politikus közölte: még péntek este telefonon beszélt Gratiela Gavrilescu környezetvédelmi miniszterrel, és a minisztérium illetékeseivel kérvén, hogy sürgősen engedélyezzék a veszélyes állat "kiemelését" (kilövését vagy elszállítását).



Közölte: ígéretet kapott arra, hogy már hétfőn megadják az engedélyt. Korábban a minisztérium a veszélyes bocsos medvéknek csak az áttelepítését hagyta jóvá, ezt azonban az érintett vadásztársulatok a szükséges felszerelés és szaktudás, illetve befogadó fél hiányára hivatkozva nem hajtották végre.



Borboly Csaba arra figyelmeztetett a közleményben, hogy továbbra is megoldatlan a bocsos medvék elszállítása, mert szinte lehetetlen egy időben több állatot befogni. Ezen a héten ez volt a második eset, hogy medve támadt emberre Hargita megyében.



Az év eleje óta 11 személy került kórházba a székelyföldi megyében medvetámadások következtében. Romániában gyakorivá vált, hogy medvék a településeken keresnek élelmet maguknak, és a lakosságot is veszélyeztetik.



A medvék túlszaporodása 2016-tól vált nyilvánvalóvá, amikor a Ciolos-kormány a populációt szabályozó medvevadászatot is betiltotta. Korábban a tárca évente 400-450 medve kilövésére adott engedélyt a vadásztársaságoknak.



Tavaly a Környezetvédelmi Minisztérium sürgősségi beavatkozási kvótát fogadott el, amely alapján külön minisztériumi engedéllyel ki lehet lőni vagy áttelepíteni a veszélyes állatokat.



Egy tavalyi becslés szerint Romániában mintegy 6800 medve él, és a medveállomány túlnyomó része, mintegy 5300 példány, a székelyföldi Hargita, Kovászna és Maros, valamint a szomszédos Brassó megyében található.