Egy marylandi szövetségi bíró is felfüggesztette Donald Trump rendeletét a beutazások korlátozásáról

Theodore Chuang bíró előzetes intézkedés útján, meghatározatlan időre függesztette fel Trump elnök beutazást korlátozó rendeletének harmadik - és eddig végleges - változatát, ám Derrick Watson hawaii szövetségi bíróhoz hasonlóan az Észak-Koreából valamint Venezuelából érkezők amerikai beutazásának átmeneti tilalmát ő is fenntartotta.



Az elnöki rendelet Iránból, Szíriából, Jemenből, Líbiából, Szomáliából, Csádból, valamint Észak-Koreából és Venezuelából korlátozta volna a szigorúbb ellenőrzési rendszer bevezetéséig a beutazást. Korábban Trump két elnöki rendeletet is hozott erről, a másodikban néhány változtatást is eszközölt, de szövetségi bírók mindegyiket felfüggesztették. A harmadik változatot azonban az alkotmánybíróság szerepét betöltő szövetségi legfelső bíróság jóváhagyta.



Chuang bíró érvelése hasonlatos hawaii kollégája, Derrick Watson bíróéhoz: a kormányzat nem bizonyította be, hogy a nemzet biztonságát ne lehetne az utazási korlátozás bevezetése nélkül is garantálni. 91 oldalas indoklásában a marylandi bíró idézte Donald Trump Twitter-bejegyzéseit és állásfoglalásait, amelyek szerinte azt bizonyítják, hogy az elnöki rendelet harmadik változata is ugyanazon muszlimellenes megfontolásból született, mint amit Trump a tavalyi választási kampányban többször is is megfogalmazott.



Az elnöki rendelet harmadik módosított változatát Donald Trump szeptemberben terjesztette elő, azzal érvelve, hogy a korlátozásokat az egyes országokban a vízumkiadásnál alkalmazott szigorú ellenőrző eljárások vizsgálata után léptetnék életbe. Az amerikai kormány álláspontja szerint ugyanis ezekben az országokban nem vezették be az előírt szigorító intézkedéseket.



A Fehér Ház a hawaii bíró keddi döntése után közleményt adott ki, amelyben "veszélyesen tévesnek" minősítette azt, ám a marylandi bíró szerdai döntésére egyelőre nem reagált. Elemzők ugyanakkor megjegyzik: a két bíró döntése jelentősen megnehezíti a kormány szándékainak megvalósítását, hiszen az adminisztrációnak most ismét a fellebbviteli bíróságokon kell csatáznia.