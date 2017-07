Egy lakás áráért kelt el egy palack 1951-es ausztrál bor

Forrás: mrandmrsromance.com

A syrah (shiraz) alapú Grange vörösbor a Penfolds borászat csúcsterméke, kifejlesztésében Max Schubert, a rangos pincészet egykori híres, a mesterséget a bordeaux-i borvidéken kitanult főborásza vett részt. Az elsőként palackozott, 1951-es évjárat nem került kereskedelmi forgalomba, a bort a tulajdonosok családtagjai és barátok között osztották szét. Úgy vélik, hogy az akkor megtöltött 1800 palackból mára 20 maradt fenn.Az aukciósház szerint alighanem ez volt az Ausztráliában valaha eladott legdrágább bor, és a tranzakcióval "történelmet csináltak" az ausztrál borászatban. A vevő kilétét nem hozták nyilvánosságra. Ugyanebből az évjáratból egy másik palack 2004-ben pár ezer dollárral kevesebbért talált gazdára.A bort 1993-ban megkóstolta Max Schubert, 2012-ben pedig a pincészet mostani főborásza is, és mindketten megállapították, hogy kiváló minőségű - közölte Nick Stamford, az aukciósház ügyvezetője, aki úgy vélte, hogy az italt aligha isszák meg, inkább elteszik afféle ereklyeként, befektetésként. Az 1951-es évjárat arról ismert, hogy nem egyenletes minőségű, vannak köztük "fantasztikus" és kevésbé jó palackok is - mondta el az ügyvezető.

A Penfolds a leghíresebb ausztrál borászat, némely évjárataiért több ezer dollárt is megadnak, noha egyes szakértők kétlik, hogy Ausztrália legjobb bora lenne. Ian McKenzie, a The Wine Society igazgatója szerint sokan nem kedvelik ezt a bort, ő maga sem, voltak és vannak ennél jobb ausztrál borok is, de a Grange kultikus státuszra tett szert, ezért egyes fogyasztók és gyűjtők minden pénzt megadnak érte.A Penfolds 1844 óta termel bort, a Grange számos kitüntetésben részesült, 1990-es évjáratát 1995-ben az év borának választotta meg a Wine Spectator szakfolyóirat, amely első ízben tüntetett ki ezzel a címmel egy nem francia vagy kaliforniai bort. A 2008-as évjáratot a tökéletességet jelző maximális 100 ponttal jutalmazta egy befolyásos borkritikus, Robert Parker.