Egy francia színészlegendával is szegényebb lett a világ

Forrás: Pinterest

Rochefort, fél évszázados pályafutása alatt több mint száz filmben szerepelt és a francia közönség egyik kedvenc komikus sztárja volt.A kackiás bajszú, elegáns stílusú, nagyszerű humoráról híres színész halálhírét hétfőn Francoise Nyssen francia kulturális miniszter erősítette meg, miután a sajtóban megjelent, hogy Rochefort elhunyt egy párizsi kórházban.Nyssen Twitter-üzenetében "nagyszerű művészként" emlékezett Rochefortra.

Az ötvenes években kezdte színészi karrierjét. Alakításait három César-díjjal ismerte el a francia filmakdémia. Először 1976-ban Bertrand Tavernier Kezdődjék hát az ünnep! című kosztümös vígjátékában nyújtott alakítását, majd két évvel később a Le Crabe-Tambour című háborús drámában nyújtott játékát díjazták a francia Oscarral, 1999-ben pedig életművét ismerték el a filmdíjjal.Szerepelt a Magas, szőke férfi felemás cipőben és a Magas szőke férfi visszatér című vígjátékokban, Az érzelmes bérgyilkos című bűnügyi vígjátékban, a Rizsporos intrikák című kosztümös drámában és A férfi a vonatról című drámában is.Ő alakította Don Quixote-t Terry Gilliam hosszú ideje készülő filmjében, a The Man Who Killed Don Quixote-ben, amelynek kálváriáját egy dokumentumfilm örökítette meg. Gilliam idén júniusban jelentette be, hogy a film forgatása - csaknem két évtizednyi munka után - befejeződött, ám már Rochefort nélkül, a főszerepet végül Jonathan Pryce játszotta.Pár éve az Asterix és Obelix: Isten óvja Britanniát című filmben láthatta a közönség, legutóbb pedig a 2015-ben bemutatott Floride című vígjáték főszerepében.