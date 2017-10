Egy ebolához hasonló vírus ütötte fel a fejét Ugandában

Az ebolával rokon betegség kórokozója jelent meg Ugandában, az afrikai ország Kenyával határos vidékén. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteki tájékoztatása szerint akár több százan is megfertőződhettek a Marburg-vírussal.

A hatóságok eddig egy igazolt halálesetről tudnak.



A WHO egészségügyi vészhelyzetekkel foglalkozó regionális irodájának vezetője reményét fejezte ki, hogy meg tudják gátolni a vírus terjedését, és képesek lesznek elejét venni annak, hogy a rendkívül fertőző, vérzéssel, hányással, hasmenéssel és magas lázzal járó betegség járványszerű méreteket öltsön. Ibrahima Soce Fall ugyanakkor nemzetközi segítséget szorgalmazva úgy fogalmazott, hogy nagy a kockázata annak, hogy nemcsak Ugandában, hanem a régióban is elterjed a vírus.



Az ugandai egészségügyi minisztérium még kedden közölte, hogy a vizsgálatok alapján bizonyíthatóan a Marburg-vírus okozta egy 50 éves nő halálát, aki múlt szerdán halt meg.



A nő testvére hasonló tünetekkel járó betegség következtében vesztette életét három héttel korábban. A férfit a kelet-afrikai országban hagyományos szertartás keretében temették el, a WHO szerint a búcsúszertartáson és az egészségügyi létesítményekben akár több százan is érintkezhettek a vírussal.



Az Ebolával igen közeli rokonságban álló Marburg-vírus nem először jelenik meg Ugandában, több halálos áldozatot is szedett a kelet-afrikai országban. A kór kezelés nélkül az esetek több mint 90 százalékában halálhoz vezet, átlagosan kilenc napon belül.