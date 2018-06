Egy demokrata párti képviselőnő Donald Trump munkatársainak ˝zaklatására˝˝

Az Egyesült Államokban heves vérmérsékletéről ismert kaliforniai képviselőnő - aki korábban már többször is indítványozta Donald Trump alkotmányos elmozdítását is - ugyanis arra szólította fel az amerikaiakat, hogy ne hagyjanak nyugtot az elnök környezetében dolgozóknak, ha összetalálkoznak velük.



"Ha étteremben, boltban, vagy benzinkútnál meglátnak egy kormánytagot, tessék odamenni, csődületet összehívni, és tudatni velük, hogy többé már sehol sem kívánatosak" - mondta még egy szombati rendezvényen Los Angelesben a képviselőnő.



E megnyilvánulásával reagált arra, hogy Sarah Huckabee Sanderst, a Fehér Ház szóvivőjét kitessékelték egy virginiai étteremből, arra hivatkozva, hogy "Donald Trumpnak dolgozik". Waters beszédét valaki képben és hangban rögzítette, majd megosztotta az egyik videómegosztó portálon. Hétfőn egész Amerika tudomást szerzett róla, demokrata párti és republikánus politikusok egyaránt felháborodtak emiatt és elítélték a képviselőnőt. Donald Trump elnök Twitter-bejegyzésben reagált.



"Maxine Waters, a rendkívül alacsony intelligenciahányadossal rendelkező törvényhozó Nancy Pelosival együtt a Demokrata Párt arca lett. Éppen arra szólított fel, hogy ártsanak mindazoknak, akik támogatnak engem, és ilyenek nagyon sokan vannak a Tegyük Ismét Naggyá Amerikát mozgalomban. Max, csak óvatosan azzal, hogy mit kíván!" - fogalmazott Donald Trump. Andy Biggs arizonai republikánus törvényhozó bocsánatkérésre, majd ezt követő lemondásra szólította fel Maxine Waterst, aki - mint Biggs fogalmazott - "lényegében arra ösztönzött, hogy támadják meg az elnök kormányzatának tagjait".



Elítélte Waterst Chuck Schumer, a demokrata párti szenátorok frakcióvezetője is - aki jelenleg a legbefolyásosabb demokrata párti politikus Washingtonban -, megállapítva, hogy a kaliforniai politikusnő nagyon helytelenül, amerikai állampolgárhoz méltatlanul viselkedett. "Egy amerikai nem ilyen" - mondta Schumer a CNN hírtelevíziónak adott interjújában. Az elnök hétfőn egy másik Twitter-bejegyzésében azt a virginiai Lexingtonban lévő éttermet is élesen bírálta, ahonnan Sarah Huckabee Sanderst kitessékelték. "Inkább a mocskos mennyezet, az ajtók és az ablakok takarításával kellene foglalkozni, megérett ott már minden egy alapos festésre, és nem azzal, hogy visszautasítja egy olyan kiváló ember kiszolgálását, mint Sarah Huckabee Sanders" - írta az elnök.