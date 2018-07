Egy dán imám szerint a dzsihád szükségessé teszi Európa muzulmánok általi invázióját és meghódítását

A koppenhágai imám a múlt héten került a dán és a nemzetközi sajtó figyelmének a középpontjába, amikor is a Közel-keleti Médiakutató Intézet (Middle East Media Research Institute, MEMRI) tényfeltáró munkájának köszönhetően kiderült, hogy a hitszónok a mecsetjében a zsidók meggyilkolására szólítja fel rendszeresen a hívőket. A kijelentései ismertté válását követően gyűlölet-bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt eljárás is indult az imám ellen, amely jelenleg is folyamatban van még –A hírportál cikke szerint a zsidóellenes kijelentések napvilágra kerülése óta, ami ismételten nem a békés hitszónok képét erősíti meg a muszlim egyházi ember esetében.Kiderült ugyanis, hogy egy évvel ezelőtt a muszlim hívek számára belső használatra elkészített videóanyagában az imám gyakorlatilag Európa erőszakkal történő megszállására biztatta a híveit.

"A dzsihád megkívánja a muzulmán inváziót és hódítást Európában" – mondja Abdallah a videón, amelyben kifejti, hogy a mai Szíria és Irak területén lévő Kalifátus (azaz az Iszlám Állam) ismételt létrehozása és Izrael elpusztítása után Európa elfoglalásának kell lennie a következő – a Mohamed próféta akaratának megfelelő – lépésnek az igazhitű muzulmánok számára.

Érdekes módon a más nemzeteket és vallásokat elítélő imám a videójában külön hangsúlyozza, hogy ő nem rasszista. Ezt azzal indokolja, hogy ő nem genetikai alapon ítéli el ezeket, hanem pusztán a viselkedésmódjuk és a cselekedeteik alapján.Az iszlám tanait hirdető libanoni származású imám szerint egyébként Európa iszlám általi meghódítása az Allahnak való behódolás mellett azért is vallási szükségszerűség, hogy ezáltal végre beteljesedhessen Mohamed prófétának a Róma elfoglalásával kapcsolatosan tett jövendölése.Az imám szerint a lehető leghamarabb vissza kell szerezni az iszlám által egykor uralt európai területeket. Ebben az összefüggésben az imám Spanyolország mellett megemlíti még a Balkánt is, ahol szerinte a törökök feladata lenne a tőlük elszerzett régiók visszafoglalása.Végül, de nem utolsósorban az imám egy meglehetősen érdekes, fordított logika alapján arról beszél, hogy Európa iszlám általi erőszakos elfoglalása azért is fontos, mert az EU és Európa mostani országainak a demokratikus és kapitalista működése veszélyt jelent az iszlám világra nézve. Az imám szerint az erkölcstelenséggel és korrupcióval való megfertőződés mellett az európai helyi társadalmakba való beolvadás és az integráció is olyan veszélyt jelent a muzulmánokra nézve, amely ellen fel kell lépni.