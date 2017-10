Egy banda tartja rettegésben Vágsellyét

Sokként érte meg egy vágsellyei édesanya, amikor 21 éves lánya vasárnap hajnalban hazaért összeverve a Metroclub nevű szórakozóhelyről. „Gyanítjuk, hogy kik lehettek, mert ismert társaságról van szó, de kivárjuk a rendőrségi eljárás végét" – idézi az édesanya szavait a bumm.sk A lányon kívül még három másik személyt is bántalmaztak aznap éjjel. Először a lány két férfi ismerősét, Gabrielt és Attilát támadták meg a mosdóban. A bántalmazók kint is folytatták tettüket és célba vették a lányt és egy barátnőjét is. Ezután tovább ütlegelték a korábban megvert két férfit. A klub tulajdonosa hívta ki a rendőröket és a mentőket. „Testi sértés bűntette miatt indítottunk eljárást" – nyilatkozta Renáta Čuháková rendőrszóvivő.Nem egyedi esetről van szó, egy nappal korábban hasonló incidensekre került sor. Čuháková megerősítette, hogy előző nap egy 23 éves férfit vertek meg úgy, hogy fején nyílt seb keletkezett. Ebben az esetben a rendőrségnek sikerült a tettest elfognia és eljárást indítania.A jelenséggel a városi rendőrség is foglalkozik. „Tudunk a történtekről. Úgy gondoljuk, hogy egy nagyobb csoport a gondok okozója. Tervezzük, hogy gyakrabban fogunk járőrözni a területen és térfigyelő kamerákat szerelünk fel" – nyilatkozta Peter Krovanec városi rendőrparancsnok.