Egy amerikai illetékes szerint Oroszország előre tudhatott a vegyifegyver-támadásról

A tisztségviselő - aki hírszerzési ügyekben nem tájékoztathatja a nyilvánosságot, ezért ragaszkodott a névtelenségéhez - azt mondta helyi idő szerint hétfőn az AP hírügynökségnek, hogy oroszok által irányított drón tartózkodott egy kórház felett, ahová szállították a gáztámadás sebesültjeit. Órákkal azután, hogy a drón távozott onnan, egy orosz gyártmányú vadászgép lebombázta a kórházat, vélhetően azért, hogy eltüntesse a gáztámadás nyomait.



A pilóta nélküli kémrepülőgép jelenléte a kórház felett nem lehet véletlen egybeesés, Oroszországnak tudnia kellett a készülő vegyifegyver-támadásról, s hogy az áldozatokat a szóban forgó kórházba fogják szállítani - mondta az amerikai illetékes.



A nyilatkozó nem szolgált más, katonai vagy hírszerzési információkkal, amelyekre az amerikai védelmi minisztérium a véleményét alapozza.



Egy másik amerikai illetékes arra figyelmeztetett, Washingtonban egyelőre nem jutottak véglegesen arra megállapításra, hogy Oroszország valóban tudott a készülő gáztámadásról.



Az AP felhívja a figyelmet arra, hogy ezek súlyos vádak lennének még a borús amerikai-kapcsolatok mércéjével mérve is. Habár Oroszország rendületlenül támogatja Bassár el-Aszad szíriai elnök kormányát, és a két ország összehangolja a katonai hadműveleteit, Washington eddig soha sem állított olyat, hogy Moszkva bűnrészes lenne bármilyen korábbi, civilek - köztük gyerekek - elleni gáztámadásokban. Mi több, az egykoron hidegháborús ellenségek négy évvel ezelőtt együttműködtek az 1300 tonnás szíriai vegyifegyverkészlet összegyűjtésében és felszámolásában.



Mostanáig mindenesetre washingtoni illetékesek azt mondták, nem tudják, hogy a kórházat figyelő drónt a szíriai vagy az orosz hadsereg irányította. Az AP-t tájékoztató illetékes szerint az továbbra sem világos, hogy a kórházat bombázó gépek az orosz vagy a szíriai hadsereg kötelékéből valók, mert a szíriaiak is orosz gyártmányú harci gépekkel repülnek.



Múlt kedden több mint nyolcvanhat civil - köztük 27 gyerek - halt meg az észak-szíriai Hán Sejkún településen elkövetett vegyifegyver-támadásban. Washingtonnak meggyőződése, hogy vegyifegyver-támadást a szíriai légierő hajtotta végre Aszad parancsára a Sajrát légitámaszpontról kiindulva. Az amerikai kormány úgy véli, hogy Damaszkusz szarin idegmérget vetett be. A támadás után két nappal az amerikai hadsereg Donald Trump elnök parancsára 59 Tomahawk robotrepülőgépet lőtt ki megtorlásul a Sarját légi támaszpontra.