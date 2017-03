Egész Európára átterjedhet a romániai kanyarójárvány

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség más országaira is átterjedhet a romániai kanyarójárvány - közölte szerdán a román média.



Az ECDC honlapján megjelent figyelmeztetés szerint szeptembertől február közepéig több mint háromezer megbetegedést regisztráltak Romániában, ahol az oltási kampány ellenére folyamatosan nő a kanyarós esetek száma.



A svédországi székhelyű szervezet szerint nagy a valószínűsége, hogy a romániai járvány átlépi az országhatárokat.



Adriana Pistol, a romániai országos közegészségügyi intézet (INSP) igazgatója úgy vélte, hogy az ECDC által kiadott európai tájékoztatás nem csak Romániának szóló figyelmeztetés, hanem mindenkinek szól azzal a céllal, hogy - a járvány megelőzésének egyedüli ellenszereként - erősítsék meg az oltási kampányt.



Mint mondta: a romániai háromezer megbetegedésen kívül Európa-szerte már most további mintegy négyezer kanyarós esetről tudnak. "Nem csak Romániában van kanyaró, az igaz, hogy itt van a legtöbb eset" - mondta az INSP igazgatója.



Kedden Lázár János a Miniszterelnökséget vezető miniszter egy választókerületében tartott lakossági fórumon azt mondta: vélelmezhetően romániai forrású a makói kórházban kimutatott kanyarófertőzés. Korábban a belgiumi egészségügyi hatóságok is azt állították, hogy egy Romániából visszatért személytől származik az a kanyarófertőzés, amelytől több mint hetvenen megbetegedtek az országban.



A román egészségügyi minisztérium a "felelőtlen oltásellenes kampányt" teszi felelőssé a járványért. Romániában ugyanis a 2003-as betegjogi törvényre alapozva egyre több szülő megtagadja a védőoltások beadatását gyermekének abban a meggyőződésben, hogy sok oltás nagyobb kockázattal jár, mint amekkora valószínűsége van a fertőzésnek a megelőzni próbált betegséggel.



A kanyaró elleni vakcina beadását 2014-ben kezdték tömegesen megtagadni Romániában egyes televíziós személyiségek és az ortodox egyházhoz közel álló alapítványok által indított ellenkampány hatására. A kanyaró ellen beoltott gyerekek aránya egy év alatt 97-ről 80 százalék alá csökkent Romániában. Az ortodox egyház egyébként hivatalosan cáfolta, hogy áldását adta volna a vakcinaellenes kampányhoz.



A bukaresti szaktárca a járvány megfékezése érdekében csökkentette az olthatóság alsó határát, így a már 9 hónapos csecsemők is beolthatók. Eddig minimum egyéves korban kaphattak kanyaróellenes vakcinát.