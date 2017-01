Eddig csaknem félmillió hektár erdő lett a lángok martaléka Chilében

A tűzvész az Andok és a Csendes-óceán közé ékelődő dél-amerikai ország középső és déli részét érintette a legsúlyosabban.



A hatóságok legutóbbi jelentései szerint a lángok már mintegy 480 ezer hektár erdőt pusztítottak el Chile hét közigazgatási régiójában. A helyzetet aszály, erős szél és hőség súlyosbítja.



Eddig tizenegy ember meghalt, több mint ezer épület megsemmisült, nyolcezer ember kényszerült lakhelye elhagyására. Hétfőn mintegy 800 családot kellett kiköltöztetni a Bío-Bío régióban lévő tengerparti településről, Dichatóból, amelyet a legsúlyosabban veszélyeztetnek most az egyre terjedő lángok.



Napok óta több mint ezer ember munkálkodik a tüzek megfékezésén, mégpedig 4500 tűzoltó, 4600 katona, rendőr és helyi biztonsági ember. A hatóságok szerint Argentínából, Spanyolországból, Franciaországból, Portugáliából és Mexikóból érkezett mintegy háromszáz katona is részt vesz a katasztrófa elhárításában a három legérintettebb régióban (O'Higgins, Maule és Bío-Bío). A kormány 24 repülőgépet, 45 helikoptert vetett be a mentési munkálatokba. A helyszínekre már korábban tűzoltó repülőket, köztük a világ legnagyobb ilyen gépét, egy amerikai Boeing 747-est küldtek. Oroszországból Chilébe várnak egy hasonló repülőt.



A vészhelyzetekkel foglalkozó országos hivatal (Onemi) hétfői jelentésében közölte, hogy országos szinten 124 erdőtűz keletkezett, ezek közül 58-nak az eloltásával küzdenek még, 55-öt sikerült ellenőrzés alá vonni, tizenegyet pedig már eloltottak.



Michelle Bachelet chilei elnök az ország történetében ezt a tűzvészt nevezte a legsúlyosabbnak.