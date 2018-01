Ecuador állampolgárságot adott a Wikileaks alapítójának

"Az állampolgárságot 2017. december 12-én adtuk meg" - mondta a miniszter sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy Quito kérte Nagy-Britanniát, adják meg a diplomata státust Assange-nak, ezt azonban a brit kormány elutasította. María Fernanda Espinosa hangsúlyozta, hogy "méltó és igazságos" megoldást szeretne ebben a kérdésben Nagy-Britanniával.



A miniszter közölte: harmadik ország vagy személyiség közvetítését fontolgatják, mert Assange helyzete emberi szempontból a nagykövetségen "tarthatatlan". "Ecuador tisztában van azzal, hogy Julian Assange-nak úgy kell elhagynia a nagykövetséget, hogy az igazságszolgáltatás rendelkezésére álljon" - mondta az ecuadori külügyminisztérium egyik szóvivője az EFE spanyol hírügynökségnek.



Assange ügyvédei szerdán ismét kérték Londontól az újságíró szabadon bocsátását, és azzal érveltek, hogy az ENSZ-nek az önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportja 2016-ben megállapította, hogy Assange helyzete megfelel az "önkényes fogva tartásnak".



Ecuador azután adott politikai menedékjogot a nagykövetségén Assange-nak, hogy Svédországban nemi erőszak miatt vádat emeltek ellene. Assange, aki tagadta a vádat, attól tartott, hogy Svédország kiadja őt az Egyesült Államoknak, amiért 2010. november 28-től titkos katonai és diplomáciai iratok ezreit szivárogtatta ki az általa alapított portálon, amiért szintén bírósági eljárás indulhat ellene, és akár halálbüntetést is kiszabhatnak rá.



A svéd ügyészség tavaly májusban megszüntette az ellene folyó nyomozást, de a brit rendőrség közölte: továbbra is érvényben van az ellene kiadott elfogatóparancs, mert nem jelent meg a bíróság előtt a 2012. június 29-ére kitűzött időpontban.



A nagykövetségen tartózkodó Assange-t több neves személyiség is meglátogatta, közöttük Nigel Farage, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártja (UKIP) volt vezetője és Pamela Anderson brit színésznő.