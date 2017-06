Ebbe a két országba már biztosan ellátogat 2018-ban Ferenc pápa

Chilébe és Peruba látogat 2018. január 15. és 21. között Ferenc pápa - jelentette be hétfőn a vatikáni sajtóiroda, jelezve azt is, hogy a római katolikus egyház vezetőjének pontos programját később hozzák nyilvánosságra.



"Az állami vezetők és a püspökök meghívását elfogadva, őszentsége Ferenc pápa apostoli látogatást tesz Chilében 2018. január 15. és 18. között" - közölte Greg Burke szentszéki szóvivő, és hozzátette, hogy a pápa ezután Peruba is ellátogat január 18. és 21. között. A szóvivő szerint a pápa utazásának menetrendjét "a kellő időben" közzéteszik.



Ferenc pápa idén ősszel is elutazik Dél-Amerikába: szeptember 6. és 10. között Kolumbiába látogat, ez lesz a 20. útja Olaszországon kívülre. Az argentin bíborosból lett katolikus egyházfő utoljára 2016-ban járt Dél-Amerikában, amikor februárban Mexikóba látogatott, habár előtte Kubában is tiszteletét tette.



A pápa idén májusban járt utoljára Olaszországon kívül, amikor meglátogatta a portugáliai Fátima zarándokhelyet. A kisváros nevezetessége, hogy annak közelében jelent meg hat alkalommal 1917-ben Szűz Mária pásztorgyerekeknek, legelőször május 13-án. Száz évvel később ugyanezen a napon avatott szentté Ferenc pápa közülük két pásztorgyermeket, Francisco Martót és nővérét, Jacintát.