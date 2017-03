Dzsihadista csoportot számoltak fel Velencében

A közeli Mestrében és Trevisóban is házkutatásokat tartottak.



Az olasz hatóságok információi szerint dzsihadista csoportot számoltak fel. A három őrizetbe vett férfi koszovói, évek óta Olaszországban élnek, tartózkodási engedéllyel. Otthonaikban vették őket őrizetbe Velence városközpontjában, ahol a Digos emberei éjszaka csaptak le rájuk.



Egy negyedik, szintén koszovói személyt is előállítottak, ő azonban nem került börtönbe, mivel fiatalkorú.



Velencében tíz lakást, Mestrében és Trevisóban egyet-egyet kutattak át.



Az akcióban az olasz csendőrség és rendőrség is részt vett a terrorizmusellenes ügyészség irányításával.



Az eddig közölt adatok szerint a koszovói csoportot régóta megfigyelés alatt tartották: ismeretségi körüket éppúgy, mint internetes közösségi oldalaikat, és az általuk látogatott iszlamista központokat, imahelyeket is. Az olasz hatóságok szerint radikalizálódott személyekről van szó.