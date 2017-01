Durva: forró hajsütővel büntette meg a gyereket a dada - videó

A gyerek anyja fürdetéskor vette észre a kisfiú lábain és ujjain lévő égésnyomokat. A New York-i bölcsöde biztonsági kameráinak felvételein aztán jól látszott, hogyan szerezte a csöppség a csúnya sérüléseket: a dada így fegyelmezte őt meg - írja a Mirror.Nosipho Nxumalo nem is tagadta, amit tett, sőt, meglepő magyarázattal is szolgált.

Nem fogadott szót. Csak azt akartam, hogy engedelmeskedjen, ezért nyúltam a hajsütőhöz

- magyarázkodott a nő.Nosiphot letartóztatták kiskorú jóllétének kockáztatása és fegyverrel való bűncselekmény elkövetése miatt.