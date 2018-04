Durva buszbaleset történt Észak- Koreában

Súlyos közúti baleset történt Észak-Koreában, amelyben sok kínai turista vesztette életét - írta közleményében a pekingi külügyminisztérium hétfőn. Az egyelőre tisztázatlan okokból bekövetkezett szerencsétlenség 32 kínai és 4 észak-koreai állampolgár életét követelte - mondta el sajtótájékoztatóján Lu Kang kínai külügyi szóvivő. További két kínai turista súlyos sérüléseket szenvedett, és válságos állapotban van - tette hozzá. A négy észak-koreai áldozatot munkásnak nevezte a pekingi külügyminisztérium.



Phenjan megköveteli, hogy az országba látogatókat észak-koreai felügyelők kísérjék útjukon. Kínát vasárnap este értesítették a szerencsétlenségről, az ország phenjani nagykövetségének munkatársai a helyszínre siettek, és egy orvosi csoport is útnak indult - tudatta a tárca. A CGTN kínai állami televízió felvételt is megosztott a balesetről. Ezen egy tetejére fordult, kék busz roncsa volt látható sötétben és zuhogó esőben. A helyszínen több mentőkocsi személyzete dolgozott.



A csatorna korábban a Twitteren adott hírt arról, hogy lezuhant egy hídról egy turistabusz Észak-Koreában. A CGTN üzenetében legalább 30-ra becsülte a Phenjantól délre található Észak-Hvanghe tartományban történt baleset halálos áldozatainak számát. A tweetet később törölték. Az Észak-Koreát felkereső külföldi turisták 80 százaléka a szomszédos Kínából érkezik, amely rendszeres repülőjáratokat is indít Phenjanba. Kína Észak-Korea egyetlen nagyhatalmi szövetségese, és kiemelkedően fontos kereskedelmi partnere. A becslések szerint évente több tízezer kínai látogató utazik az elzárkózó országba, közülük sokan a Tantung (Dandong) nevű határvárost érintő vonatot használják. Kínai adatok szerint 2012-ben legalább 237 ezer kínai turista kereste fel a szomszédos országot. Észak-Korea különösen a Kína északkeleti részén élők közkedvelt úti célja. A Dél-Koreával határos Észak-Hvanghe egyik leglátogatottabb városa a történelmi emlékekben gazdag Keszong, amely a Thedzso király alapította egységes koreai birodalom, Korjo fővárosa volt. Egy dél-koreai kutatóintézet becslései szerint a turizmus évente 44 millió dollár (körülbelül 11 milliárd forint) bevételt jelent Észak-Koreának. Az észak-koreai úthálózat kezdetleges állapotban van. Aszfaltozott utak helyett több térségben csak földutak vannak, és a közlekedést kátyúk nehezítik.