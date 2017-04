Dortmundi merénylet - szélsőjobboldali háttérre utaló nyom bukkant fel

Szélsőjobboldali háttérre utaló nyom bukkant fel a Borussia Dortmund (BVB) német labdarúgó csapat elleni pokolgépes támadás ügyében - írta szombaton a Der Tagesspiegel című berlini lap.



A fővárosi liberális újság beszámolója szerint a szerkesztőség kapott egy e-mailt, amelyben az áll, hogy a BV elleni merénylet volt az "utolsó figyelmeztetés". A levélben hivatkoznak Adolf Hitler náci diktátorra, uszítanak a "multikulti" ellen, és azt is írják, hogy a "kölni különítmény" készen áll, és április 22-én "tarka vért" ont majd a városban - áll a Der Tagesspiegel jelentésében. A lap szerint a vérontással fenyegetés minden bizonnyal arra vonatkozik, hogy az Alternatíva Németországnak (AfD) nevű jobboldali párt április 22-ei kölni kongresszusára számos tüntetést jelentettek be olyan csoportosulások, amelyek elítélik a jobboldali populizmust. Egyik - az egykori náci párt, az NSDAP szervezeteinek barna színű egyenruháira utaló - jelszavuk az, hogy "barnaság helyett tarkaság". A Der Tagesspiegel szerint a hatóságok komolyan veszik az e-mailt, úgy gondolják, hogy lehet köze a BVB elleni merénylethez, de előfordulhat, hogy egy "potyautasról" van szó. A levél azonban így is veszélyes lehet, mert erőszakra ösztönözhet szélsőséges baloldali és jobboldali erőket is.



A BVB csapatát az AS Monaco elleni Bajnokok Ligája negyeddöntőre szállító autóbusz ellen kedden este követtek el robbantásos merényletet. Megsebesült egy játékos és egy rendőr. Eddig két írás került elő a támadással kapcsolatban. A helyszínen három példányban talált levél szélsőséges iszlamista háttérre utal, de sajtóértesülés szerint a hatóságok kételkednek abban, hogy a szöveg valóban radikális iszlamistáktól származik. Az interneten megjelent egy másik, szélsőbaloldali háttérre utaló szöveg, amelyről a nyomozást irányító szövetségi legfelsőbb ügyészség közölte, hogy eredetisége erősen kétséges. Forró nyom így nincs az ügyben, és a hatóságok minden lehetséges irányban nyomoznak. A szélsőbaloldali vagy szélsőjobboldali indíttatású terrorizmus lehetőségét sem zárják ki. Ez utóbbival kapcsolatban a Focus Online hírportál azt jelentette, hogy egy nyom Szászország tartományba vezet, a hatóságok azt vizsgálják, hogy lehet-e esetleg köze a támadáshoz szélsőjobboldali köröknek vagy a Lipcse térségében szerveződött militáns futballhuligán szubkultúrának.