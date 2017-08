Donald Tump: a médiamunkások "tényleg tisztességtelen emberek, rossz emberek"

Az elnököt a phoenixi kongresszusi központ előtt tüntetők várták, az épületben pedig híveinek szűnni nem akaró tapsa és éljenzése fogadta.Majd a pódiumra lépve egységre szólította fel az amerikaiakat.

Valamennyien egy jobb jövőről álmodunk. Amikor közösségünk valamelyik tagját megsebzik, mindannyiunkat sebeznek meg, amikor Amerika egyik felét megbántják, valamennyien megbántódunk, s ha egy amerikait igazságtalanság ér, akkor egész Amerika együtt szenved, mind egyek vagyunk

– fogalmazott.Majd visszatért a bő egy héttel ezelőtt véres összecsapásokká fajuló és halálos áldozatot is követelő charlottesville-i erőszakra. Akkor mindkét oldalt - tüntetőket és ellentüntetőket - egyaránt okolta az erőszakért, s hétfőn azzal érvelt, hogy mindenkit egyformán elítélt. Devolt a történtekért. "Én mindenkit szeretek az országban" - mondta, majd a sajtót hibáztatta, amiért szerinte félremagyarázták a szavait. "Nagyon tisztességtelennek" nevezte a médiát, s erre a hallgatóság hangosan fújolt.Kijelentette, hogy a sajtó táplálja a megosztottságot. "Megpróbálják letagadni történelmünket és örökségünket" - mondta, hozzátéve, hogySzóba hozott egy Amerikát megosztó másik ügyet is: az arizonai Maricopa megye közismert és vitatott seriffjének, Joe Arpaiónak az ügyét. A 85 éves Arpaiót a múlt hónapban ítélte el egy bíróság, mert egy korábbi bírói határozat ellenére változatlanul hátrányosan megkülönböztette a spanyolajkúakat. Trump nem ígérte meg kifejezetten, hogy kegyelemben részesíti a seriffet, de érzékeltette, hogy meg fogja tenni., mert egyetlen szavazat miatt nem voltak képesek elfogadni az általa kezdeményezett az új egészségbiztosítási törvényt, amellyel az előző elnökhöz kötődő törvényt, az Obamacare-t akarják felváltani.Kitért Észak-Koreára, leszögezve, hogy, és megemlítette az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) felülvizsgálatáról szóló tárgyalásokat, amelynek az első fordulóját éppen a hétvégén tartották meg.- jelentette ki. Ismét beszélt az Egyesült Államok déli határain építendő falról. Azt mondta: "az amerikai nép az illegális bevándorlás féken tartására szavazott, megépítjük hát a falat!".Velük szemben sorakoztak fel a Trump mellett tüntetők is, akik "Építsük meg a falat!" és "Tegyük Amerikát ismét naggyá!" feliratú táblákat emeltek a magasba.A tüntetés ezúttal sem volt békés: a Trump-ellenes protestálók köveket és üvegeket hajigáltak, és végül a rendőrségnek kellett szétoszlatnia őket.