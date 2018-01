Donald Trump visszavágott a róla szóló könyv írójának

Az elnök ezzel utasította vissza a pénteken megjelent Tűz és düh: Trump Fehér Háza belülről című könyvben megfogalmazott állításokat, melyek szerint szellemileg és fizikailag nem lenne alkalmas az elnöki hivatal ellátására. A könyv szerzőjét, Michael Wolff újságíró-írót - akinek hitelességét az amerikai sajtóban is sokan kétségbe vonják - Trump azzal szerelte le, hogy "lúzernak" minősítette őt.



"Most, hogy egy esztendeig tartó intenzív tanulmányozás után az oroszokkal való összejátszásról bebizonyosodott a közvélemény számára, hogy teljes kacsa, a demokraták és ölebeik, a Hamis Hírek Fősodratú Média, előszedték a Ronald Reagan esetében használt régi receptet, és mentális stabilitásról, intelligenciáról kiabálnak" - írta Trump. Percekkel később újabb Twitter-bejegyzésben az elnök így fogalmazott: "egész életemben a két legnagyobb erősségem az, hogy mentálisan stabil és tényleg okos vagyok. A csalárd Hillary ugyancsak rájátszott erre, és mint mindenki tudja, odakozmált. Én nagyon sikeres üzletemberből tévésztár lettem..., majd az Egyesült Államok elnöke (első próbálkozásra)".



A Twitter-bejegyzések közzététele után Donald Trump a marylandi Camp Davidban lévő elnöki üdülőben a Republikánus Párt vezető kongresszusi politikusaival folytatott megbeszéléseket. A tanácskozás után tartott sajtóértekezleten mind Paul Ryan házelnök, mind Mitch McConnell, a republikánusok szenátusi frakciójának vezetője ékes szavakkal és hosszasan dicsérte Donald Trump eddigi elnöki tevékenységét. Mike Pence alelnök a többi között a Trump-elnökség gazdasági eredményeit emelte ki.



Újságírói kérdésekre válaszolva Trump ismételten cáfolta, hogy kampányának munkatársai a választási kampány idején oroszokkal játszottak volna össze. "Utánam nem nyomoznak, talán Hillary után igen" - fogalmazott, utalva arra a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) által újraindított vizsgálatra, amely a Clinton Alapítvány ellentmondásosnak ítélt tevékenységét vizsgálja. A sajtóértekezleten az elnök arról is tájékoztatott, hogy az idén a jóléti reformok ügyében kétpárti együttműködést szeretne, s hogy változatlanul kitart amellett, hogy Mexikó "valamiképpen" kifizesse a határon építendő fal árát, valamint hogy az Észak- és Dél-Korea közötti párbeszéd megindulása a Fehér Ház nyomásgyakorlásának köszönhető.