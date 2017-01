Donald Trump szerint nem igaz, hogy ő a legnépszerűtlenebb amerikai elnök

Felmérések szerint Trump az amerikai történelem legkevésbé népszerű elnöke, Trump szerint csalnak



Kedden közzétett közvélemény-kutatások szerint a héten hivatalba lépő Donald Trump a modern amerikai történelem legkevésbé népszerű elnöke. Twitter-bejegyzésében Trump azzal reagált, hogy a felmérések csalnak.



A szóban forgó felmérések egyikét a CNN hírtelevízió készíttette, a másikat pedig az ABC televízió és a The Washington Post című lap közösen.



A CNN adatai szerint Donald Trump népszerűsége 40 százalékos, szemben a jelenlegi elnök, Barack Obama 2009-ben (első megválasztása után) mért 84 százalékos népszerűségével.



Az ABC-Washington Post szintén 40 százalékos népszerűségről publikált adatokat, megjegyezve, hogy Jimmy Carter 1977-es beiktatása óta ez a legalacsonyabb népszerűségi mutató.



A felmérésekre reagáló Twitter-bejegyzésében Donald Trump leszögezte: "most ugyanazok készítik az elfogadottságról szóló felméréseket, akik a hamis választási felméréseket is csinálták és nagyot tévedtek. Ugyanúgy csalnak, mint korábban."



Egy másik Twitter-üzenetben a megválasztott elnök visszatért John Lewis demokrata párti képviselőre, aki vasárnap az NBC televíziónak adott interjújában azt mondta, hogy nem ismeri el őt legitim elnöknek, mert "az oroszok választották meg", és nem is megy el a beiktatási ünnepségre. "Amióta kongresszusi képviselő vagyok, ez lesz az első alkalom, hogy nem veszek részt elnöki beiktatáson" - fogalmazott Lewis. Trump leszögezte, hogy ez nem igaz, Lewis már George W. Bush elnök beiktatási ünnepségét is bojkottálta. "Tévedés (vagy hazugság)! Busht is bojkottálta, mert úgy vélte, hogy 'álságos lenne részt venni Bush beiktatásán... nem hiszi, hogy Bush a valóban megválasztott elnök'. Ismerősen hangzik!" - írta üzenetében Donald Trump.



Közben John McCain arizonai republikánus szenátor is bírálta a 77 éves John Lewist, aki a hatvanas években az amerikai fekete polgárjogi mozgalom harcosa volt. McCain a Fox televíziónak adott interjújában "amerikai hősnek" nevezte a képviselőt, de leszögezte: "tény az, hogy Lewis képviselő nem először hangoztat nagyon szélsőséges álláspontot, és a bizonyíték leghalványabb jele nélkül ítélte el az Egyesült Államok megválasztott elnökét. Ezzel Lewis képviselő és nem más hírnevén esett csúnya folt."