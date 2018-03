Donald Trump már ki is találta a 2020-as választás jelszavát - íme!

Az amerikai elnök a Pittsburgh melletti Moon Township nevű pennsylvaniai kisvárosban azt mondta: "2020-ban az lesz a jelszavunk, hogy őrizzük meg Amerikát nagyszerűnek, és felkiáltójel" - mondta, és közben egy nagy felkiáltójelet rajzolt a levegőbe.



Az elnök a kedden tartandó - az őszi, úgynevezett félidős választások előtti - előválasztás egyik republikánus képviselőjelöltje, Rick Saccone mellett kampányolt, a nagygyűlést egyúttal kihasználta arra is, hogy dicsérje az acél-, és alumíniumipari védővámokról szóló, pénteken aláírt döntést. Utalva arra a pénteken nyilvánosságra hozott adatra, miszerint februárban 313 ezer új munkahelyet hoztak létre az Egyesült Államokban, leszögezte, hogy eddigi gazdaságpolitikája kezdi meghozni az eredményeket. Hangsúlyozta, hogy a védővámok segítenek fellendíteni Pennsylvania gazdaságát is.



"Az acéliparotok visszatér, minden visszatér majd" - fogalmazott az elnök a több ezer lelkesen tapsoló jelenlévő között. Ígéretet tett arra is, hogy a védővámokra ellenlépésként hozott európai vámokat is megválaszolja, és védővámot vet ki az európai import gépkocsikra is.



Trump dicsérte Ronald Reagan elnököt, mint mondta, nagyszerű amerikai elnök volt, akinek szerette a stílusát is, de azért megjegyezte, hogy kereskedelempolitikájában Reagan sem volt kifogástalan.



Szentelt néhány szót a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel várható csúcstalálkozónak is. "Ki tudja, mi fog történni?" - fogalmazott, majd hozzátette: "Lehet, hogy gyorsan feláll az asztaltól, de az is megtörténhet, hogy a világ számára a legnagyszerűbb megállapodást kötjük meg". Hangsúlyozta, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök "tényleg nagyon sokat segített".



Ismét kritizálta a sajtót, majd az őt bíráló, és alkotmányos eljárással őt elmozdítani akaró egyik demokrata párti politikusnőről, Maxine Watersről megjegyezte, hogy "alacsony az intelligencia-hányadosa".



Megismételte, hogy az amerikai-mexikói határon felépítik az ígért falat, és "semmiképpen nem mond le" arról, hogy az árát Mexikóval fizettesse ki. Elmondta, hogy visszautasította Enrique Pena Nieto mexikói elnök álláspontját, miszerint Mexikó nem hajlandó kifizetni a határfal költségét. Trump veje és tanácsadója, Jared Kushner a héten Mexikóban tárgyalt Pena Nietóval, hogy megpróbálja puhítani az ország vezetőit.



Beszédében Donald Trump dicsérte azokat az országokat, ahol halálbüntetéssel vagy életfogytig tartó börtönnel sújtják a kábítószer-kereskedőket. Felvetette, hogy az Egyesült Államokban is fontolóra kellene venni hasonló büntetéseket.