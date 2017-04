Donald Trump ismét figyelmeztette Észak-Koreát

Az amerikai elnök a CBS televízió Szemben a nemzettel című, vasárnap délelőtti politikai vitaműsorában úgy fogalmazott: "nem lenne boldog", ha Észak-Korea nukleáris rakétakísérletet hajtana végre. Trump az interjúban úgy vélekedett, hogy Phenjan legutóbbi - pénteken végrehajtott - rakétakísérlete "csak kis rakétával" történt, s szerinte az észak-koreai vezető "nemsokára azt fogja tenni, amit tennie kell". "Én nem lennék boldog, ha nukleáris tesztet hajtana végre, de mondhatom, hogy szerintem a kínai elnök, aki nagyon tiszteletreméltó ember, szintén nem lenne boldog" - fogalmazott Donald Trump.



Viszonylag hosszan fejtegette, hogy a pénteki rakétakísérlet csak kis rakétával történt, nem is atomtöltetet hordozó rakétával, s aztán hozzátette: "majd meglátjuk, mi történik". Azon újságírói kérdésre, amely azt firtatta, vajon az Egyesült Államok alkalmaz-e majd katonai erőt Észak-Korea ellen, Trump ugyan nem zárta ki ezt a lehetőséget, de így válaszolt: "nem tudom, vagyis hát, majd meglátjuk". Trump elnök szombaton este a pennsylvaniai Harrisburgben - ahol elnöksége századik napja alkalmából nagyszabású gyűlést tartott - riportereknek azt mondta: "nemsokára meglátják, milyen üzenetet küldünk Észak-Koreának". A vasárnap délelőtti politikai vitaműsorok csaknem mindegyikében szóba került az elnökség első száz napja és az előző napi harrisburgi nagygyűlés, amelyen tízezrek vettek részt és ünnepelték ovációval az elnököt. "Donald Trump megkezdi elnöksége következő 1361 napját" - hangzott el a CNN hírtelevízió délelőtti politikai vitaműsorában.



A CNN - miként a The Washington Post című napilap is - azt emelte ki a szombat esti nagygyűlésen elhangzottakból, hogy az elnök támadta a sajtót. Trump valóban bírálta a sajtót, ám bel- és külpolitikai kérdésekről is hosszasan beszélt. Felsorolta kormányzata eddigi eredményeit, a munkahelyteremtésre irányuló döntéseit, köztük például a több ezer munkahelyet teremtő Keystone XL olajvezeték építésének beindítását, az egészségbiztosítási törvénnyel kapcsolatos várható lépéseket, és szólt Észak-Koreáról, valamint arról is, hogy a párizsi klímaegyezményben való további amerikai részvételről két héten belül döntés születik. Ezt illetően elmondta, hogy kormánya várhatóan a párizsi egyezmény újratárgyalása mellett foglal majd állást.



Washingtonban és több más amerikai nagyvárosban szombaton este tiltakozó felvonulásokat tartottak a kormányzat klímapolitikája ellen. A fővárosban több tízezren vettek részt a meneten.