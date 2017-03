Donald Trump is aggódik a Wikileaks miatt

A Fehér Ház szóvivője szerint Donald Trump amerikai elnök "rendkívül aggódik", hogy a WikiLeaks kiszivárogtató portálnak sikerült feltörnie a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) biztonsági rendszerét.Sean Spicer kijelentette, hogy a kormány szigorúan fellép a kiszivárogtatók ellen.

Bárkinek, aki titkosított információkat szivárogtat ki, a törvény szigorával kell szembenéznie

A WikiLeaks kedden este Londonban több mint nyolcezer titkosított dokumentumot hozott nyilvánosságra a CIA kibernetikai hírszerzésének módszereiről, arról például, hogy az ügynökség a többi között európai és amerikai nagy cégeket is lehallgatott, vagy speciális módszerrel vette át az ellenőrzést számítógépek, egyes okostévék és -telefonok fölött.

A Samsung okostelevízióját például "poloskaként" (lehallgató berendezésként) is felhasználták. A dokumentumok a 2013 és 2016 közötti időszakból származnak, s kiderül belőlük, hogy a CIA szorosan együttműködött a Nemzetbiztonsági Ügynökséggel (NSA) és más szövetségi hírszerző szervekkel, valamint az Egyesült Államok legszorosabb szövetségesei, így például az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland hírszerzésével is.

Julian Assange, a portál ausztrál alapítója - aki jelenleg Ecuador londoni nagykövetségén él száműzetésben - "kivételesnek" minősítette a kiszivárogtatott információkat, és egy Twitter-bejegyzésben leszögezte, hogy szerinte ez "a CIA történetében az eddigi legnagyobb arányú kiszivárogtatás".

- mondta a szóvivő, bűnvádi eljárást kilátásba helyezve.A CIA szerdán nem volt hajlandó kommentálni a WikiLeaks által nyilvánosságra hozott iratokat.

Az említett hírszerzési dokumentumoknak sem a hitelességét, sem a tartalmát nem kommentáljuk

- írta közleményében Jonathan Liu, a CIA szóvivője.Nevük elhallgatását kérő tisztségviselők azonban a Reuters hírügynökségnek azt mondták:Azok a cégek, amelyeknek eszközeit (laptopjait, okostelefonjait, tévéit, routereit) feltörték, egyelőre szintén nem minősítik a kiszivárogtatott dokumentumokat, hanem csak vizsgálódnak.A Microsoft szóvivője közleményben tudatta, hogy a cég megkezdte a vizsgálatot. Omar Santos, a Cisco biztonsági részlegének főmérnöke pedig arról beszélt a Reutersnak adott telefoninterjújában, hogy további WikiLeaks-kiszivárogtatásokra számítanak.