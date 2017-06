Donald Trump felesége és kisfia beköltözik a Fehér Házba

Melania és Barron Trump az elnöki beiktatás után nem költözött Donald Trumppal együtt Washingtonba, hanem a New York-i Trump-toronyban lévő lakásukban maradt.A 11 évesévzáró ajándéka az volt, hogySzülei már beíratták őt egy Washington környékén lévő tekintélyes katolikus magániskolába, és megkezdődött a család költözése is.Az amerikai lapokban egymás után jelennek meg a kommentárok a first lady Fehér Házba költözésének várható következményeiről., az ohiói egyetem történészprofesszora például a Politico című lapban, hogy Melania Trump jelenléteA Politico információi szerint Melania Trump csaknem mindig elolvassa az elnök Twitter-bejegyzéseit és a legkártékonyabbnak ítélt üzenetekről megpróbálja lebeszélni őt, s ez állítólag nemegyszer sikerül is.

A Rolling Stone magazin Sam Nunberget,kampányának egyik volt munkatársát idézi, aki kifejezett örömét hangoztatta Melania Trump átköltözése miatt.Chris Ruddy, a Newsmax című konzervatív lap és rádióállomás elnök-vezérigazgatója, aki régóta ismeri Trumpékat és az elnök egyik bizalmasa, szintén a Rolling Stone magazinnak fejtette ki, hogy "Donald nagyon is hallgat a feleségére, fantasztikusan sokat ad a véleményére".Nem vonta viszont ki magát a first lady teendői alól, hiszen jelen volt nem egy rendezvényen és külföldi politikusok látogatásakor. Anita McBride, George W. Bush elnök feleségének, Laura Bushnak a volt kabinetfőnöke szerint a nemrégiben tett közel-keleti és európai vizit alkalmával a több nyelven beszélő Melania kifogástalan first lady volt, "mintha csak rászabták volna ezt a szerepkört".A Trump-család Fehér Házba költözésével valószínűleg gyakori vendégek lesznek az elnöki rezidencián Melania Trump New Yorkban élő szülei is, akik azonban - az előző first lady, Michelle Obama édesanyjával ellentétben - nem költöznek be a Fehér Házba.A szlovéniai születésű Melania Trump szülei a New York-i Trump-toronyban élnek.