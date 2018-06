Donald Trump bevándorlási politikája ellen tüntettek az Egyesült Államok nagyvárosaiban

Ez a rendelkezés vezetett oda, hogy több mint 2 ezer gyereket elszakítottak a szüleiktől, ami széles körű felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban, még a republikánus elnök néhány szövetségesénél is. A felzúdulás nyomán Trump június 20-án elrendelte, hogy az illetékesek tartsák együtt az illegális bevándorló családokat.

Washingtonban, New Yorkban, Los Angelesben és az Egyesült Államok sok más nagyvárosában tízezrek tüntettek szombaton Donald Trump amerikai elnök migrációs politikája, elsősorban az illegális bevándorlók gyerekeinek szüleiktől való elválasztása ellen.Washingtonban a szervezők mintegy 30 ezerre becsülték a szövetségi főváros központjában, a Fehér Ház előtt összegyűlt tüntetők számát. A békés megmozdulás a legnagyobb volt az amerikai fővárosban 2010 óta, amikor a felvonulók azért demonstráltak, hogy Barack Obama akkori elnök és az amerikai törvényhozás vizsgálja felül az Egyesült Államok bevándorlási politikáját.Trump szerint az illegális migráció a bűnözés táptalaja, és az amerikai elnök májusban "zéró toleranciát" hirdetett minden illegális bevándorló ellen.Egy szövetségi bíró ezután, és a kormányzat arra kérte a hadsereget, hogy szállásolja el ezeket a családokat, ami a Pentagont befogadótáborok építésének megkezdésére indította.Trump 2017-es hivatalba lépése óta megnőtt a letartóztatott illegális bevándorlók száma, és az amerikai hatóságok ebben az időszakban kevesebb családi vízumot is adtak ki. Donald Trump, aki szombaton nem a fővárosban, hanem New Jersey-i birtokán, Bedminsterben egy golfklubban tartózkodott, bírálta azokat a demokrata párti képviselőket, akik a bevándorlási törvények betartására ügyelő Bevándorlási és Vámhatóság (ICE) megszüntetését követelik. "Az ICE városokat szabadított meg bűnbandák szorításából" - írta az elnök a Twitteren.1970-ben minden 20 amerikai állampolgár között 1 volt bevándorló, míg 2016-ra részesedésük már 7:1 volt az amerikai népességnyilvántartó intézet adatai szerint.