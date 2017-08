Donald Trump a fehér fajgyűlölőket és a neonácikat is elítélte szombati nyilatkozatában

A Fehér Ház szóvivője közleményében azokra a bírálatokra válaszolt, amelyek szerint az elnök hibázott, amikor szombati nyilatkozatában általában ítélte el az erőszakot, és nem nevezte néven a fehér fajgyűlölőket, a neonácikat és a Ku Klux Klan tagjait.



A szóvivő leszögezte: amikor Donald Trump szombaton "erőteljesen elítélte az erőszak, a fanatizmus és a gyűlölet minden megnyilvánulását, akkor természetesen ebbe beleértette a fehér fajgyűlölőket, a Ku Klux Klan tagjait, a neonácikat és valamennyi szélsőséges csoportot".



Vasárnap Twitter-üzenetben reagált Ivanka Trump, az elnök lánya és tanácsadója is a szombaton történtekre. "Nem szabad, hogy a társadalomban helye legyen a rasszizmusnak, a fehér felsőbbrendűségnek és a neonáciknak" - fogalmazott mikroblog-bejegyzésében Ivanka Trump.



Az amerikai elnök szombaton először Twitter-üzenetben, majd nyilatkozatban ítélte el a virginiai Charlottesville városában - egy konföderációs szobor eltávolítása elleni tiltakozásként szervezett megmozduláson - kirobbant, halálos áldozatokkal járó erőszakot. "A nemzet iránti szeretet és az egymás iránti jóérzés" jegyében egységre, összefogásra szólította fel az amerikaiakat. Állásfoglalásaiban azonban nem nevezte néven a felelősöket, hanem általában ítélte el az erőszakot és a gyűlöletet. Ezért demokrata párti és republikánus politikusok egyaránt bírálták.



Chris Christie, New Jersey kormányzója és Donald Trump egyik legerőteljesebb támogatója Twitter-bejegyzésében így fogalmazott: "elutasítjuk a fehér nacionalisták Charlottesville-ben is megnyilvánuló rasszizmusát és erőszakát, ez ellen minden vezetőnek fel kell emelnie a szavát". Marco Rubio floridai republikánus szenátor leszögezte: "semmi hazafias nincs a nácikban, a Ku Klux Klanban és a fehér fajgyűlölőkben. Amerika éppen ennek az ellenkezőjét szeretné megtestesíteni". Az egyik coloradói republikánus szenátor, Cory Gardner szintén Twitter-üzenetben reagált: "Elnök úr, néven kell neveznünk a gonoszt. Ezek fehér fajgyűlölők voltak és hazai terrorizmusról van szó" - írta a politikus.



A demokrata párt politikusai közül Chuck Schumer, a szenátus demokrata párti frakciójának vezetője pedig úgy fogalmazott: "természetesen MINDEN gyűlöletet elutasítunk. De az elnök 'nem végezte el a munkáját' mindaddig, amíg nem ítéli el külön az alternatív jobboldal Charlottesville-i akcióját".



Virginia állam demokrata párti kormányzója, Terry McAuliffe vasárnap délelőtt részt vett Charlottesville-ben az egyik istentiszteleten és utána újságíróknak azt mondta: az elnöknek "erőteljesebben kell megnyilvánulnia" a fehér fajgyűlölők ellen. "Vannak itt nácik és azért vannak itt, hogy bántsanak amerikai állampolgárokat, nem is kérdéses, hogy az elnöknek annak kell neveznie őket, amik" - mondta a kormányzó.



Michael Signer, Charlottesville demokrata párti polgármestere vasárnap a CNN hírtelevízióban szintén Donald Trumpot okolta a történtekért. Állítása szerint Donald Trump elnökválasztási kampánya felbátorította a rasszista csoportokat és maga Trump nem lépett fel ellenük kellő eréllyel. Signer mindazonáltal hangsúlyozta: "ez nem Trumpról szól". Hozzátette, hogy szerinte az Egyesült Államok alapvető demokratikus értékeinek erodálódásáról van szó, de az emberek még változtathatnak ezen.