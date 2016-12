Diplomáciai vita London és Washington között Kerry Izraelt bíráló beszéde miatt

Kerry a héten kemény szavakkal bírálta Izraelnek a megszállt palesztin területeken folytatott telepespolitikáját. Washingtoni beszédében kijelentette egyebek mellett, hogy Benjámin Netanjahu kormánya "a legjobboldalibb kormánykoalíció Izrael történetében", és arra hívta fel a figyelmet, hogy a ciszjordániai zsidó telepek gyors terjeszkedése a kétállami rendezés (Izrael mellett egy független palesztin állam létrehozása) helyett az egyállami berendezkedés és a megszállás állandósulása felé tereli a folyamatokat.



Theresa May brit miniszterelnök szóvivője heti sajtótájékoztatóján Kerry beszédéről szólva kijelentette: a Downing Street véleménye szerint "nem helyénvaló" egy szövetséges ország demokratikusan megválasztott kormányának összetételét támadni.



A szóvivő szerint London változatlanul illegálisnak tartja az izraeli telepek építését a megszállt palesztin területeken; Nagy-Britannia éppen ezért szavazta meg a múlt héten az ENSZ Biztonsági Tanácsában az izraeli telepespolitikát elítélő határozatot.



A brit miniszterelnök szóvivője szerint azonban a brit kormány egyértelmű véleménye az is, hogy az izraeli telepespolitika távolról sem az egyetlen probléma az izraeli-palesztin konfliktusban. London ennek alapján nem gondolja, hogy az izraeli-palesztin megbékélésről szóló tárgyalásokon egyetlen témára, jelen esetben a telepek építésére kellene összpontosítani, hiszen az izraeliek és a palesztinok konfliktusa "mélységesen bonyolult".



A szóvivő kiemelte: London meggyőződése szerint Izrael népe megérdemelné, hogy a terrorizmus fenyegetettségétől mentesen élhessen, mivel már túlságosan régóta kénytelen e fenyegetéssel szembenézni.



A The Guardian című baloldali brit napilap és a BBC rádió pénteken idézte az amerikai külügyminisztérium szóvivőjét, aki válaszában közölte: Washingtont meglepte Theresa May hivatalának megnyilvánulása, mivel John Kerry kijelentései a kétállami megoldást fenyegető jelenségekről, köztük a terrorizmusról, az erőszakos cselekményekről és az izraeli telepekről összhangban vannak a brit kormány által is hosszú ideje vallott nézetekkel, és azzal, ahogy Nagy-Britannia képviselője a BT-határozatot elfogadó múlt heti voksoláson szavazott.



A Londonban idézett amerikai külügyi nyilatkozat szerint az Egyesült Államok hálával nyugtázta azokat az erőteljesen támogató nyilatkozatokat, amelyekkel más országok, köztük Németország, Franciaország, Kanada, Jordánia, Egyiptom, Törökország, Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek fogadták John Kerry beszédét.



A The Guardian kommentárja szerint Theresa Mayről közismert, hogy szoros kapcsolatokra törekszik a januárban hivatalba lépő új amerikai elnök, Donald Trump kormányával. A lap idézete szerint Nagy-Britannia washingtoni nagykövete, Sir Kim Darroch a minap kijelentette: reméli, hogy May és Trump kapcsolata hasonlatos lesz ahhoz a harmonikus viszonyhoz, amelyet Margaret Thatcher néhai brit miniszterelnök ápolt Ronald Reagan egykori amerikai elnökkel.