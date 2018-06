Dinamikus Visegrádot Európának - ez lesz Szlovákia visegrádi soros elnökségének mottója

Dinamikus Visegrádot Európának - szerdai bejelentés szerint ez lesz Szlovákia mottója júliustól a visegrádi négyek csoportjának (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) következő soros elnökeként. Pozsony Magyarországtól fogja átvenni a V4-es elnökség stafétabotját, amelyet 2019 közepén Csehországnak ad majd át.



A 2018. július elsejétől 2019. június 30-ig tartó, egyéves szlovák elnökség programjának prioritásait szerdán hagyta jóvá a kormány.



A program három pilléren nyugszik, az erős Európa, a biztonságos környezet és az intelligens megoldások témakörén- írta a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. A programot kidolgozó szlovák külügyminisztérium legfőbb célja hangsúlyozni a visegrádi csoport "egyértelmű európai irányultságát", mert ez a térség "az európai régió egésze számára döntő fontosságú".



Pozsony a programot a június végén sorra kerülő V4-es csúcstalálkozó elé terjeszti jóváhagyásra.



A szlovák elnökség programja és célkitűzései szorosan kapcsolódnak a most záruló magyar visegrádi elnökség eredményeihez, s a lehetőségek szerint egyeztették a következő, cseh elnökség elképzeléseivel is - jegyezte meg a TASR.



A szlovák elnökség prioritásai a regionális együttműködés jelenlegi lehetőségeiből indulnak ki. "Először is, ahol arra lehetőség nyílik, szorgalmazni fogjuk az egységet, tehát igyekezni fogunk egyezségre jutni olyan területeken, ahol európai szinten is sikeresek lehetünk. Másodszor olyan megoldásokat dolgozunk ki, amelyek hasznosak, (...) gyakorlati pozitív hatásuk van országaink polgáraira. A harmadik prioritás a különbözőségek tiszteletben tartása ott, ahol erre szükség van. A konszenzust a nemzeti érdekek teljes tiszteletben tartása mellett fogjuk keresni" - áll a szlovák külügyi tárca által készített dokumentumban.



Szlovákia ezúttal immár ötödik alkalommal fogja betölteni a Visegrádi Csoport elnökségi tisztségét.