Díjat nyert a regény, amit a parndorfi halálkamion ihletett

Egy, a parndorfi halálkamion esete ihlette regény kapta az idei Magnesia Litera cseh irodalmi díjat. Marek Sindelka fiatal szerző második regénye, az Únava materiálu (Anyagfáradás) a menekültválsággal foglalkozó első cseh regény.



A könyvben két arab tizenéves bolyong Európában a jobb életet keresve, majd veszíti el minden illúzióját.



Az író elmondta, hogy eredetileg az ausztria Pándorfalu (Parndorf) közelében 2015 augusztusában az autópályán talált, 71 kínhalált halt menekült holttestével telezsúfolt hűtőkamion esetét akarta megírni, de végül túl elborzasztónak találta a témát, ezért választott "élőszereplős" történetet, bár a két fiú közül az egyik a halálkamionban végzi.



"Olyan emberekről akartam írni, akik megtapasztalják a legteljesebb kitaszítottságot és elszigeteltséget. A könyv inkább szól emberekről, mint migránsokról" - mondta a 33 éves szerző.



Sindelka maga is aktív egy külföldieket segítő civil szervezetben, de - mint mondta - a regénnyel nem az volt a célja, hogy a migrációval kapcsolatos saját nézetét hirdesse.



Marek Sindelka első, 2008-ban publikált regénye, a Hiba (Chyba) című botanikai krimi 2011-ben magyarul is, és ugyanabban az évben képregény formájában is megjelent. A két regény között a szerző elbeszélésköteteket publikált.