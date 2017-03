Diák lövöldözött egy franciaországi iskolában

A francia belügyminisztérium szóvivőjének korábbi közlésével szemben nem nyolc, hanem három sebesültje van annak a csütörtöki lövöldözésnek, amely egy délkelet-franciaországi középiskolában történt, de összesen nyolcan szorultak orvosi ellátásra, mivel öten sokkot kaptak.A késő délutáni rendőrségi közlés szerint egyik sebesült állapota sem életveszélyes.A lövöldözés Grasse városában az Alexis de Tocqueville nevét viselő iskolában történt: egy 17 éves fiú rálőtt az igazgatóra, és megsebesítette. A két másik sebesült kilétéről még nincs hír. Az iskolában pánik tört ki a diákok között, voltak, akik menekülőre fogták, és a szomszédos áruházba vették be magukat, mások az iskolában rejtőztek el.A rendőrség őrizetbe vette a diákot, aki puskával, két pisztollyal és két gyakorlógránáttal volt felfegyverkezve. A korábbi hírekkel ellentétben úgy tűnik, hogy a fiú egyedül lőtt, nem volt társa.A rendőrség közlése szerint nincs ok feltételezni, hogy a lövöldözés terrorista indíttatású volt. A belügyminisztérium szóvivője, Pierre-Henry Brandet ugyanakkor délután azt mondta: túl korai az indítékról beszélni.A francia belügyminisztérium szóvivőjének csütörtök délutáni közlése szerint nyolc sebesültje van annak a lövöldözésnek, amely pár órával korábban egy délkelet-franciaországi középiskolában történt.A Grasse városában lévő Alexis de Tocqueville nevét viselő iskolában egy 17 éves fiú rálőtt az igazgatóra. Utóbbi az egyik sebesült.A rendőrség őrizetbe vette a diákot, aki puskával, két pisztollyal és két gyakorlógránáttal volt felfegyverkezve.A Reuters brit hírügynökség tudomása szerint két diák lőtt rá az igazgatóra, egyiküket elfogták, a másik fiatal viszont elszökött a helyszínről. Az iskolában pánik tört ki a diákok között, akik menekülőre fogták, és a szomszédos áruházba vették be magukat.Ugyancsak a Reuters szerint egy másik francia belügyminisztériumi forrás csak három sebesültről tud.Lövöldözés volt a délkelet-franciaországi Grasse egyik iskolájában, többen megsérültek, írja a BBC rendőrségi forrásokra hivatkozva.A francia rendőrség különleges erői (Raid) a helyszínre vonultak. A mobiltelefonokra letölthető terrorriadó alkalmazáson is kiküldtek figyelmeztetést a támadás miatt, de terrortámadásra egyelőre kevés jel utal. Valószínűbb, hogy személyes konfliktus áll a háttérben - írja az Index Meg nem erősített információk szerint az egyik gimnáziumba ment be legalább két fegyveres támadó. A Le Figaro szerint hárman megsérültek, de egyikük sincs életveszélyben. Az AFP hírügynökség szerint egy támadót elfogtak, társa szökésben van.Rendőrségi források szerint az őrizetbe vett gyanúsított egy 17 éves diák, akinek valamilyen vitája lehetett az igazgatóval, aki a sérültek között van.Grasse népszerű turistacélpont Provence-ban, Nizzától negyven kilométerre fekszik.