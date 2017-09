Delfinekre vadásznak Japánban: az állatvédők sikertelenül tiltakoznak

A taidzsi vadászatkor az öbölbe terelt tengeri emlősöket a húsukért agyonverik

A tradicionális vadászati módszer szerint a halászok a delfineket és kisebb bálnákat egy öbölbe terelik, majd hálóval elzárják a menekülési útvonalat. A módszer és a vadászat ellen régóta tiltakoznak az állatvédő csoportok.Pénteken azonban nem voltak a vadászatot akadályozó akciók, bár néhány, egy vadászatellenes csoporthoz köthető azonosítatlan személy filmezte a vízre futó halászhajókat.Vakajama prefektúra kikötővárosából 12 hajó indult útnak péntek reggel, de mindegyik visszatért a Sanvu tájfun keltette hatalmas hullámok miatt.

A helyi rendőrség fokozott rendőri jelenlétet biztosított a városban és annak környékén, hogy az aktivisták ne tudják megakadályozni a vadászatot. A japán partiőrség is küldött embereket a területre. Az öböl című 2010-es Oscar-díjas dokumentumfilmben is ábrázolt véres taidzsi vadászatkor az öbölbe terelt tengeri emlősöket a húsukért agyonverik. A legszebb példányokat azonban a halászok kiválasztják és élve eladják különböző akváriumoknak, állatkerteknek.Taidzsi település lakói azzal érvelnek, hogy a delfinvadászat hagyományuk része, ezenkívül arra is hivatkoznak, hogy semmi különbség nincs a delfinhús és a csirke- vagy marhahús fogyasztása között.A nemzetközi felháborodás és az állatvédők tiltakozása ellenére a delfinvadászatot nem korlátozza a bálnavadászattal foglalkozó nemzetközi egyezmény.