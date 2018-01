Dél-Kaliforniában emelkedett a sárlavinák halálos áldozatainak száma

Dél-Kaliforniában vasárnap emelkedett a sárlavinák halálos áldozatainak száma, folytatódik az eltűntek keresése. A Los Angelestől északra fekvő Santa Barbara megye szóvivője, Justin Cooper sajtótájékoztatón jelentette be, hogy eddig húszan haltak meg az esőzések és földcsuszamlások miatti sárlavinákban. A szóvivő az áldozatokról egyelőre nem közölt részleteket, de azt elmondta, hogy a katasztrófa sújtotta térségben változatlan intenzitással folyik a mentés és a kutatás. A tűzoltók házról házra járnak, immár nem csupán az esetleg beszorultak felkutatása érekében, hanem azért is, hogy ellenőrizzék, a megrongálódott épületek nem veszélyesek-e, visszatérhetnek-e majd a lakók. Montecitóban és környékén továbbra is érvényes a kötelező kiürítés, mintegy kilencezren egyelőre nem térhetnek vissza otthonaikba. Közben tart a rendkívüli viharban és a sárlavinákban keletkezett törmelékek eltakarítása, az összedőlt fákat, az elsodort és sárba ragadt autókat darukkal emelik ki. Egyelőre a völgyekben és a mélyen fekvő helyeken folyik a romok eltakarítása, a meteorológusok előrejelzései szerint ugyanis további heves esőzés várható, s az esővíz leginkább e helyeken gyűlik össze. Santa Barbara megye katasztrófa-elhárítási hivatalának vezetője, Robert Lewin a helyi tévéknek úgy fogalmazott: már a következő viharra készülnek. Tájékoztatása szerint tönkrement az infrastruktúra jelentős része is: utcákon kettétört a betonaljzat, hidakat kellett lezárni, sőt, a 101-es országutat is meghatározatlan időre lezárták.