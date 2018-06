Davis: a brit kormány szerint októberre meglesz a kilépési megállapodás

A brit kormány várakozása szerint októberre meglesz a teljes körű megállapodás a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről, annál előbb viszont ez nem valószínű - mondta kedden David Davis, a kilépési tárgyalások irányításáért felelős brit minisztérium (DExEU) vezetője.



A londoni alsóházban kedd este megkezdődött azoknak a módosításoknak a vitája, amelyeket a felső kamara, a Lordok Háza fűzött a kormány szándékai ellenére a kilépésről intézkedő törvénytervezethez. Az alsóházi képviselők az első tárgyalási nap végén kiszavazták a tervezetből a főrendi ház módosításainak zömét.



David Davis a BBC rádiónak nyilatkozva elmondta: "aligha meglepő", hogy London október előtt nem számít a megállapodás véglegesítésére, hiszen "negyven évnyi történelemről, negyven évnyi joganyagról, negyven évnyi közös külpolitikai és biztonsági tevékenységről van szó".



Nagy-Britannia valójában 45 éve, 1973-ban lett tagja az akkori Európai Gazdasági Közösségnek, amelyből a mai Európai Unió kifejlődött.



Az Egyesült Királyság várhatóan 2019. március 29-én távozik az EU-ból. Theresa May brit miniszterelnök ugyanis tavaly március 29-én jelentette be, hogy aktiválta a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyét, amelynek alapján - hacsak a kilépési szerződés korábbi dátumot nem állapít meg, de ezzel sem Londonban, sem Brüsszelben nem számolnak reális lehetőségként - a brit EU-tagság az aktiválás bejelentése után két évvel szűnik meg, akkor is, ha addig nem születik megállapodás a távozás feltételrendszeréről.



A keddi BBC-interjúban Davis úgy fogalmazott, hogy "ha nincs megállapodás, akkor nincs megállapodás, de nem ebben az irányban haladunk". Hozzátette: a kormány számít arra, hogy Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az EU-ból.



Kijelentette ugyanakkor, hogy ha lesz megállapodás, de a brit parlament azt leszavazza, akkor már nem lenne idő újrakezdeni a tárgyalásokat az unióval, éppen a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelye által szabott határidő miatt.



A brit kormány által az EU-tagság megszűnéséről beterjesztett törvényjavaslat éppen kedden került vissza az alsóház elé, miután a felső kamara, a Lordok Háza is megtárgyalta, és 15 olyan módosítást fogadott el, amelyeket a kormány nem támogatott. A főrendi kamara jóváhagyott például egy olyan módosítást, amely eltávolította a tervezetből a kilépés pontos dátumát meghatározó záradékot, azzal az érvvel, hogy a Brexit-tárgyalások így rugalmasabbá válhatnak.



A brit EU-tagságot rögzítő törvény visszavonásáról beterjesztett jogszabálytervezet (Withdrawal Bill) eredeti változata szerint az Egyesült Királyság 2019. március 29-én, a greenwichi középidő (GMT) szerint 23:00 órakor - a kontinentális időszámítás szerint aznap éjfélkor - kilép az Európai Unióból.



Ezt a záradékot az alsóház a kedd estébe nyúló felülvizsgálati szavazássorozaton visszaillesztette a tervezetbe.



A kormányzati oldal ennél is nagyobb horderejű győzelemnek tartja, hogy sikerült kiszavaztatni a tervezetből azt a felsőházi módosítást is, amely a parlament kezébe adta volna a kizárólagos döntést a Brexit további sorsáról abban az esetben, ha a kilépési feltételekről nem születik megállapodás az EU-val, vagy ha lesz ilyen egyezmény, de azt az alsóház leszavazza.



A kormány ezt ellenezte a legvehemensebben, mivel érvei szerint ez a módosítás megkötötte volna a kezét a kilépési tárgyalásokon.