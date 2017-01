Dániában őrizetbe vették a dél-koreai belpolitikai botrány kulcsfigurájának lányát

A JTBC koreai médiatársaság híradása szerint a dán hatóságok értesítették dél-koreai partnereiket, hogy a nap folyamán őrizetbe vették Csung Ju Rát, aki illegálisan tartózkodott az észak-dániai Aalborgban. Csungot négy másik személlyel, köztük egy 2015-ös születésű gyermekkel együtt fogták el.



A dél-koreai elnök és bizalmasa, Csoj Szun Szi kiterjedt korrupciós ügyét vizsgáló ügyészek voltak azok, akik kezdeményezték, hogy a nemzetközi bűnügyi rendőrség, az Interpol vegye fel körözési listájára a befolyással üzérkedő Csoj lányát, miután utóbbi több ízben nem reagált a vizsgálóbizottság idézésére. Az ügyészek hétfőn közölték, hogy mindent megtesznek Csung hazaszállítása érdekében.



Az elnöki bizalmas lányát azzal gyanúsítják, hogy - anyjának az elnökhöz fűződő kapcsolatával visszaélve - meg nem érdemelt előnyökben részesült a szöuli Ivha Női Egyetemen, egyebek közt a felvételét és tudományos előmenetelét illetően.



A díjlovaglóként Németországban edző Csung Ju Ra holléte felől először a német ügyészségnél érdeklődtek.



A dél-koreai államfőt érintő korrupciós botrány október végén robbant ki, és ahhoz vezetett, hogy a parlament felfüggesztette őt tisztségéből. Az ügy kulcsfiguráját, Csojt azzal a váddal állították bíróság elé, hogy beleszólt kormányzati és vezetői kinevezési kérdésekbe, holott semmilyen hivatalos tisztsége nem volt. Emellett jelentős összegeket sajtolt ki nagyvállalatokból, köztük a Samsung Electronics óriáscégtől, s a pénzek két olyan alapítványhoz kerültek, amelyeket maga felügyelt, és amelyek az államfő politikai kezdeményezéseit szolgálták. A vád szerint 16 céget vett rá, hogy összesen 77,4 milliárd vont (19 milliárd forint) adományozzanak. Az ügyészek tettestársként jelölték meg az elnököt is, de ellene egyelőre nem lehet eljárást indítani.



A Reuters hírügynökség szöuli tudósítása szerint a Samsung tavaly beleegyezett abba, hogy 18 millió dollárt (közel 5,4 milliárd forint) fizessen a Core Sports International GmbH nevű, Csoj Szun Szi által ellenőrzött tanácsadó cégnek. Az ügyészek emellett próbálják azt is tisztázni, hogy az elektronikai óriáscég, amely finanszírozója és védnöke a Koreai Díjlovagló Szövetségnek (KEF), s így a 2014-es Ázsiai Játékokon csapatban aranyérmes Csung Ju Ra sportolását is szponzorálta, kért-e ezért valamilyen ellenszolgáltatást az elnök bizalmasától.