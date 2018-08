Dániában kiszabták az első bírságot a "burkatörvény" megsértése miatt

A dán rendőrség pénteken kiszabta az első bírságot egy olyan nő ellen, aki megsértette az augusztus 1-jén életbe lépett, "burkatörvényként" emlegetett, az arcot eltakaró ruhadarabok viseletét tiltó jogszabály rendelkezéseit.



A nikábot viselő 28 éves nőt ezer korona (43 ezer forint) bírsággal sújtották - jelentette a Ritzau helyi hírügynökség. Értesülései szerint a teljes arcot eltakaró kendőt viselő nő egy másik nővel veszekedett egy horsholmi bevásárlóközpontban. "Az összetűzés során a nikáb lehullott, de amikor kiérkeztünk, a nő már visszahelyezte arcára" - mondta David Borchersen rendőr.



A rendvédelmi szervek fényképet készítettek a nikábot viselő nőről, s lefoglalták a megfigyelőkamerák felvételeit az incidensről, hogy megállapíthassák, szándékosan rántották-e le kendőjét.



A két nő ellen rendzavarás miatt is vizsgálatot indítottak a kiszabott bírság mellett.



A jobbközép kormánykoalíció, amely az elmúlt években megszigorította a menedékjoggal és bevándorlással kapcsolatos jogszabályokat, tavaly nyújtotta be a törvényjavaslatot, melyet a dán törvényhozók idén májusban fogadtak el.



Ausztriában, Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában és Bulgáriában már van hasonló törvény érvényben.



Dániában 2010 januárjában a liberális-konzervatív dán kormány már döntött a burka és a nikáb viselésének korlátozásáról a közterületeken, de az iskolákra, a közigazgatásra és a vállalatokra bízta e muzulmán női viseletre vonatkozó szabályozást.



A most életbe lépett törvény kivételt tesz bizonyos esetekre azzal, aki az arcát elfedő ruhadarabot visel, ilyen például a hideg időben hordott símaszk, vagy a dán közlekedési szabályok által a motorbiciklizéshez előírt bukósisak, akárcsak a karneváli maszk.



Az első alkalommal kiszabható bírság ezer korona (43 ezer forint), de a többszöri szabálysértők akár 10 ezer koronás (430 ezer forint) pénzbírsággal vagy hat hónapig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők. Továbbá, aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel kényszerít az arca elfedésére, arra pénzbírságot, de akár két év börtönbüntetést is kiszabhatnak.



A burka tetőtől talpig fedi a testet, és még a szem előtti rést is háló takarja, a nikáb pedig a teljes arcot eltakaró kendő, amelyet a muzulmán nők a földig érő köpenyük fölé húznak a fejükre.