Dán búvárok megtalálták a Kim Wall svéd újságírónő levágott fejét és két lábát

A közlemény szerint a dél-dániai öbölben pénteken találtak rá a búvárok két elsüllyesztett zsákra, az egyikben a nő feje és két lába, valamint egy kés volt, a másikban pedig Kim Vall ruháit találták meg néhány nehezebb fémtárggyal együtt. A hatósági fogorvosok megerősítették, hogy a fej valóban az újságírónőé volt.



A hatóságok augusztus 23-án azonosították a tisztázatlan körülmények között feldarabolt és tengerbe dobott Kim Wallt, akinek holttestéből akkor csak a partra sodort törzsére találtak rá. A torzón 15 késszúrás és fűrészelés nyomaira bukkantak az orvos szakértők.



A svéd újságírónőt augusztus 10-én látták utoljára egy tengeralattjárón annak tulajdonosa, Peter Madsen társaságában. A nő állítólag interjút akart készíteni a férfival az általa házilag készített 40 tonnás és 18 méteres járművön. A tengeralattjáró később elsüllyedt, Madsen túlélte a "hajótörést", de a hatóságok augusztus 11-én őrizetbe vették gyilkosság gyanújával.



A 46 éves autodidakta mérnök, tengeralattjárók és űreszközök tervezője a bírósági tárgyaláson tagadta, hogy megölte és feldarabolta a 30 éves riporternőt. Azt vallotta: a Dánia és Svédország közötti egyik tengerszorosban végrehajtott merülés után mindketten ki akartak menni a búvárhajó fedélzetére. Ő ment fel elsőként a toronyba és tartotta a csapóajtót a riporternek, ám amikor egy másik hajó keltette hullám meglökte a tengeralattjárót, megcsúszott, az ajtó pedig teljes erőből rácsapódott a nő fejére. Amikor újra kinyitotta az ajtót, Kim Wall már a padlón feküdt egy hatalmas vértócsában.



A feltaláló azt állította, hogy a pánik okozta sokkhatás alatt dobta a tengerbe a holttestet, nehezékeket kötött a testre azért, hogy az a tengerfenékre süllyedjen amolyan "temetési szertartásként". Tagadta ugyanakkor, hogy megcsonkította volna a tetemet. Az újságírónő halála után a feltaláló maga süllyesztette el tengeralattjárót, mert úgy gondolta, hogy a történtek után nem fogja többé használni a vízi járművet.



Az ügyészség nem ad hitelt Madsen verziójának, sőt a gondatlanságból elkövetett emberölés vádját gyilkosság vádjára súlyosbította kedden, és azt megtoldotta a hullagyalázás vádjával is. Az ügyészség sem tudja azonban, hogyan ölhették meg a nőt, sőt az indítékot illetően is sötétben tapogatózik. Megpróbálják kideríteni, hogy mentális zavarban szenved-e a férfi.



A szabadúszó újságíróként New Yorkban és Kínában dolgozó Kim Wall olyan lapoknak írt, mint a brit Guardian és az amerikai New York Times.