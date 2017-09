Cunamiriadót rendeltek el Mexikó csendes-óceáni partvidékére

A központ szerint 70 centiméter magas víztömeg érkezése várható a partoknál a normál tengerszinthez képest.Három Chiapas szövetségi államban, amelyhez a legközelebb voltközéppontja a Csendes-óceánban. Manuel Valesco kormányzó egy tévének nyilatkozva elmondta, hogy az esetek San Cristóbal de las Casas városban történtek. A három ember között van két nő, akikre rádőlt egy fal. A rengés sok lakóház mellett megrongált több iskolát és kórházat is - mondta.Másik két eset a Chiapastól északra fekvő Tabasco államban történt Arturo Nunez kormányzó bejelentése szerint. Az egyik emberre rádőlt egy fal. A másik áldozat egy csecsemő, aki kórházban halt meg, mert az épületben megszűnt az áramszolgáltatás, emiatt leállt a gyermek életben tartásához szükséges ventillátor - mondta.A szomszédos Guatemalában is erős volt a földrengés hatása, és Jimmy Morales elnök bejelentette, hogy legkevesebb egy ember meghalt.A csendes-óceáni központ szerint egy méter magas víztömeg érte el Mexikó partjait Salina Cruz városnál, amely a Chiapastól nyugatra lévő Oaxaca államban van. Ennél alacsonyabb hullámokat mértek sok más helyen. A cunami keltette egyméteres hullámok zúdulhatnak még Ecuador, Salvador és Guatemala partjaira is a központ szerint. Hawaiit és a Csendes-óceán nyugati vagy déli részét nem fenyegeti cunami.A cunamiveszély miatt riadót rendeltek el a földrengés középpontjától 14 ezer kilométerre lévő Fülöp-szigetek teljes keleti partvidékére is az ázsiai ország katasztrófavédelmi hatósága szerint.A földrengés pontos helyével és mélységével kapcsolatban egyelőre nagyon eltérő adatokat adnak meg a különböző földtani intézetek.